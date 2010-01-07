Словарные статьи, начинающиеся на букву С (кир.)

MForum.ru
07.01.2010,
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Инфокоммуникации. Энциклопедия MForum. Составитель А.Б.Бойко
Публикации по теме:
21.12. [Новости компаний] TFO - Tandem Free Operation / MForum.ru
07.08. [Новинки] Анонсы: Coolpad Note 5 Lite C – недорогой смартфон в металле / MForum.ru
04.08. [Новинки] Это интересно: Lenovo откажется от оболочки Vibe UI / MForum.ru
03.08. [Новинки] Слухи: Honor Note 9 оснастят сдвоенной тыловой камерой и аккумулятором 4600 мАч / MForum.ru
03.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Leader 8 - топовая раскладушка для China Mobile / MForum.ru
03.08. [Новинки] Слухи: Анонс Huawei Mate 10 состоится 16 октября / MForum.ru
02.08. [Обзоры] TurboPad 724 – дешево, но не так уж сердито
02.08. [Новинки] Анонсы: Moto G5S и G5S Plus представлены официально / MForum.ru
01.08. [Новинки] Анонсы: Начались продажи Micromax Selfie 2 / MForum.ru
31.07. [Новинки] Слухи: Появились изображения нового раскладного смартфона Samsung / MForum.ru
31.07. [Новинки] Анонсы: Leagoo KIICAA – смартфон с аккумулятором 4050 мАч и сдвоенной камерой за $60 / MForum.ru
28.07. [Новинки] Анонсы: Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus – флагманы с дополнительным дисплеем / MForum.ru
27.07. [Новинки] Анонсы: Blackview A7 – смартфон со сдвоенной камерой за $50 / MForum.ru
27.07. [Технологии] Компоненты: USB 3.2 обеспечит скорость передачи данных до 20 Гбит/с / MForum.ru
26.07. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 5X – сдвоенная камера, Snapdragon 625 и MIUI 9 за 1499 юаней / MForum.ru
26.07. [Новинки] Анонсы: Oukitel K10000 Max – крепкий смартфон с аккумулятором 10000 мАч / MForum.ru
26.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о смартфоне Nokia 2 / MForum.ru
26.07. [Новинки] Анонсы: Moto Z2 Force - обновление смартфона с небьющимся дисплеем / MForum.ru
25.07. [Новинки] Анонсы: Blu Vivo 8 – металлический смартфон с Android Nougat за $212 / MForum.ru
25.07. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A7 (2018) замечен в бенчмарках / MForum.ru
24.07. [Новинки] Слухи: Появились «живые» фото «крепыша» Samsung Galaxy S8 Active / MForum.ru