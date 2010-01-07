Словарные статьи, начинающиеся на букву С (кир.)

MForum.ru

Словарные статьи, начинающиеся на букву С (кир.)

07.01.2010, MForum.ru

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Понятие

  1. сайт
  2. салон сотовой связи 
  3. самая высокогорная базовая станция на планете  
  4. самый прочный телефон на планете 
  5. связь в метро 
  6. связь в поезде, на борту теплохода, других движущихся объектов 
  7. связь на борту самолета 
  8. связь на стадионе  
  9. СвязьЭкспокомм-2010 
  10. сетевыми политиками управление  
  11. сети синхронизации 
  12. сети сотовой связи в мире - число 
  13. СИ 
  14. сигнализации трафика снижение 
  15. синхронизация данных
  16. система названий смартфонов
  17. система точечного информирования
  18. системы глобального позиционирования
  19. системы менеджмента информационной безопасности 
  20. системы общественной безопасности (public safety на базе LTE) 
  21. системы хранения данных
  22. СКС
  23. Сколково 
  24. сколько в мире сетей сотовой связи
  25. слайдеры 
  26. слияния и поглощения 
  27. смарт-город 
  28. смартТВ 
  29. смартчасы 
  30. смартфонов дисплеи 
  31. смартфонов доля  
  32. смартфонов операционные системы  
  33. смартфонов проникновение
  34. смартфонов рынок
  35. смартфонов система названий
  36. смартфоны - "внедорожники"
  37. смартфоны с двумя SIM-картами 
  38. смартфоны с двумя дисплеями  
  39. смартшет 
  40. совместное использование инфраструктуры операторами связи (network sharing) 
  41. совместное использование частот операторами связи  
  42. солнечная энергия в связи 
  43. сотовая башня
  44. сотовая мачта 
  45. сотовых телефонов рынок  
  46. софтфоны
  47. социальная ответственность (корпоративная социальная ответственность, КСО) 
  48. социальные сети - операторы сотовой связи в социальных сетях  
  49. социальные сети - участники рынка 
  50. социальные сети и услуги операторов сотовой связи 
  51. спам 
  52. спутники ГСО 
  53. спутниковая группировка (гражданская) России, действующие и планируемые к запуску КА  
  54. спутниковые платформы ближайшего будущего и их влияние на рынок
  55. спутниковая связь в России 
  56. спутниковое ТВ 
  57. спутниковый навигатор 
  58. спутниковый ШПД в интернет
  59. среднее время интернет-доступа на пользователя 
  60. среднее потребление трафика передачи данных в сетях мобильной связи и беспроводного ШПД  
  61. средние затраты абонента на услуги LTE в месяц   
  62. средний счет абонента LTE в месяц 
  63. средние скорости в сетях LTE
  64. Средний размер разового платежа абонента сотовой связи 
  65. средняя скорость интернет-доступа в мире  
  66. средняя цена мобильного телефона
  67. стандартизация LTE, LTE-Advanced
  68. статистика пользования мобильным ШПД в мире
  69. статистика роуминга
  70. СТИ
  71. стимулирующие тарифы 
  72. страхование на рынке телеком-оборудования  
  73. структура мобильного трафика передачи данных  
  74. субдилеры в сотовом ритейле 
  75. судебные споры - Apple vs Samsung  
  76. судебные споры - разное  
  77. судебные споры - торговые марки / торговые знаки / патентный троллинг 
  78. суперкомпьютер  
  79. "существенный оператор
  80. "существенное положение
  81. сухопутная подвижная служба  
  82. СХД
 

 

Компании

  1. Связьинвест 
  2. Связной  
  3. Связь-Экспокомм, выставка 
  4. Связьком, разработчик VAS решений и спец. ПО
  5. СГП
  6. Северо-Западный Телеком 
  7. СеверТрансТелеКом""Сетьтелеком 
  8. СЗТ
  9. Сибирьтелеком 
  10. Синтерра 
  11. Система 
  12. Система А3
  13. Система Масс-Медиа 
  14. Системы гибридной печати 
  15. Ситроникс 
  16. Ситроникс Смарт Технологии
  17. Скай Линк 
  18. Скартел  
  19. СмартЛабс разработка платформ цифрового интерактивного ТВ 
  20. СМАРТС
  21. Современные Телекоммуникации
  22. Созвездие  
  23. Соник Дуо 
  24. Спецрадиосервис СПМ Лтд.
  25. СтарБлайзер
  26. Старт Телеком  
  27. Стинс Коман
  28. Стрим 
  29. Стрим-контент
  30. Стрим-ТВ 
  31. Сумма телеком 

 

Страны

  1. Саудовская Аравия
  2. Сербия 
  3. Сенегал  
  4. Сингапур
  5. Словакия
  6. Словения
  7. США

 

Кадры

  1. Савельев Виталий 
  2. Савченко Вадим, вице-президент МТС по продажам и обслуживанию ..2011.08..
  3. Сальва Алексей
  4. Самсонова Юлия 
  5. Свердлов Денис 
  6. Свирин Тимур 
  7. Семенов Вадим Викторович, генеральный директор ОАО "Связьинвест" ..2011.04.. ; председатель совета директоров ЗАО "Скай Линк" ..2011.04.. 
  8. Семенов Василий 
  9. Семенов Сергей, технический директор северо-западного филиала "МегаФон" ..2011.05.. 
  10. Сидоренко Алексей 
  11. Смелков Андрей - председатель правления Tele2 Казахстан ..2011.03.. 
  12. Смирнов Дмитрий, технический директор ОАО "МТС" МР "Северо-Запад" ..2011.05.. 
  13. Смолин Александр, руководитель департамента развития розничной сети "Tele2 Россия" ..2011.05.. 
  14. Солдатенков Сергей ; генеральный директор ОАО "МегаФон" 2003-2011.03.. 
  15. Соловьев Дмитрий 
  16. Солодухин Константин , гендиректор ЗАО "Синтерра", зам гендиректора по развитию федеральных корпоративных продаж и операторского бизнеса ОАО "МегаФон" ..2011.06..
  17. Спарроу Джонатан (Sparrow Jonathan) 
  18. Спицына Наталия, коммерческий директор ОАО "МегаФон", Столичный филиал 2010.02-2011.04.. 
  19. Станкевич Виктор, директор по контролю ОАО "МТС" ..2011.08.. 
  20. Степнов Василий 
  21. Страшнов Дмитрий, президент Tele2 Россия ..2011.03-2011.08.. 
  22. Студитских Виталий, региональный директор Центрального региона "Вымпелком" 2011.06-.. 

  

Инфокоммуникации. Энциклопедия MForum. Составитель А.Б.Бойко

 

 

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