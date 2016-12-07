Слухи: Что мы знаем об LG G6?

MForum.ru
07.12.2016,
Выводя на рынок LG G5, корейский производитель рисковал, что его продукт будет не понят и не принят рынком. Собственно, так и получилось. Однако нельзя не вспомнить и о просчетах производителя. В первую очередь о не самой адекватной ценовой политике, сведшей к нулю все возможные плюсы от модульной конструкции смартфона. И LG G6, скорее всего, станет своеобразной работой над ошибками.
Итак, что мы знаем об LG G6? Во-первых, источники упоминают об отказе от модульной конструкции, которую производитель пытался превратить в основную «фичу» G5. LG G6 будет выполнен по классической моноблочной схеме. Однако производитель планирует сохранить съемный аккумулятор, что для ряда покупателей может стать весомым аргументом в пользу этой новинки. Во-вторых, LG G6 будет поддерживать беспроводную зарядку (о быстрой зарядке не упоминаем, эта функция уже стала must have для современных смартфонов). Следующей важной особенностью станет защита от влаги. Причем, источники утверждают, что LG намерена использовать некий достаточно дорогой защитный клей вместо ленты от компании 3M, часто применяемой в защищенных от влаги смартфонах. В целом подобный подход выглядит вполне логичным. Главное, чтобы LG удалось представить сбалансированное устройство (без излишеств V-серии) по привлекательной цене. И в этом случае у Galaxy S8, который увидит свет в феврале следующего года, может появиться очень сильный конкурент.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
29.11. [Новинки] Анонсы: Bluboo Dual представлен официально / MForum.ru
27.11. [Новости компаний] Робототехника и БЛА: Дайджест новостей робототехники и беспилотников. Выпуск 66 / MForum.ru
25.11. [Новинки] Анонсы: Lenovo представила в России cмартфоны семейства Moto Z / MForum.ru
25.11. [Новинки] Анонсы: Asus ZenPad C (Z171KG) – 7-дюймовый планшет с телефонным функционалом / MForum.ru
22.11. [Новинки] Анонсы: Oukitel U20 Plus – первый смартфон Oukitel со сдвоенной камерой / MForum.ru
22.12. [Новинки] Обзор смартфона Senseit R450 – 4G под защитой / MForum.ru
22.12. [Новинки] Анонсы: Oukitel C5 Pro оценен в $75 / MForum.ru
22.12. [Новинки] Анонсы: LG представила Stylo 3 (Stylus 3), а также K10, K8, K4 и K3 следующего поколения / MForum.ru
21.12. [Новинки] Слухи: 12 января HTC представит что-то «for U» / MForum.ru
20.12. [Новинки] Анонсы: Экран ZUK Edge занимает 86,4% площади передней панели / MForum.ru
20.12. [Новинки] Слухи: Nokia Z2 Plus с 4 Гб ОЗУ замечена в Geekbench / MForum.ru
20.12. [Новинки] Слухи: Появились «официальные» рендеры Nokia C1 / MForum.ru
20.12. [Новинки] Анонсы: 8848 Phones представила смартфон за $2880 / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: LG G Pad III 10.1 представлен официально / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Power Bank 2 внешний аккумулятор емкостью 20 000 мАч оценен $22 / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: «Волшебный» Honor Magic представлен официально / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Highscreen Easy L/Pro – смартфоны с LTE и емким аккумулятором / MForum.ru
15.12. [Новинки] Анонсы: UMi Z – первый смартфон на базе MediaTek Helio X27 / MForum.ru
14.12. [Новинки] Слухи: Ha CES 2017 компания LG представит 6 новых смартфонов среднего уровня, а X power 2 – на MWC / MForum.ru
14.12. [Новинки] Анонсы: Nokia 150 и Nokia 150 DS – первые телефоны Nokia от HMD Global / MForum.ru
13.12. [Новинки] Анонсы: Самый быстрый Android-смартфон Le Pro3 со Snapdragon 821 будет продаваться в России за 25 тысяч рублей / MForum.ru
13.12. [Новинки] Мобильные платежи: Samsung Pay Mini не будет доступен на iOS, по крайней мере, на старте / MForum.ru
13.12. [Новинки] Слухи: Asus работает над ZenFone 3 Zoom с двойной тыловой камерой / MForum.ru
13.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Wi-Fi Amplifier 2 оценен в $7 / MForum.ru
12.12. [ПО] Анонсы: Sailfish Watch – альтернативная ОС для смарт-часов с Android / MForum.ru