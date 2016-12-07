Слухи: Что мы знаем об LG G6?

07.12.2016, MForum.ru

Выводя на рынок LG G5, корейский производитель рисковал, что его продукт будет не понят и не принят рынком. Собственно, так и получилось. Однако нельзя не вспомнить и о просчетах производителя. В первую очередь о не самой адекватной ценовой политике, сведшей к нулю все возможные плюсы от модульной конструкции смартфона. И LG G6, скорее всего, станет своеобразной работой над ошибками.

Итак, что мы знаем об LG G6? Во-первых, источники упоминают об отказе от модульной конструкции, которую производитель пытался превратить в основную «фичу» G5. LG G6 будет выполнен по классической моноблочной схеме. Однако производитель планирует сохранить съемный аккумулятор, что для ряда покупателей может стать весомым аргументом в пользу этой новинки. Во-вторых, LG G6 будет поддерживать беспроводную зарядку (о быстрой зарядке не упоминаем, эта функция уже стала must have для современных смартфонов). Следующей важной особенностью станет защита от влаги. Причем, источники утверждают, что LG намерена использовать некий достаточно дорогой защитный клей вместо ленты от компании 3M, часто применяемой в защищенных от влаги смартфонах. В целом подобный подход выглядит вполне логичным. Главное, чтобы LG удалось представить сбалансированное устройство (без излишеств V-серии) по привлекательной цене. И в этом случае у Galaxy S8, который увидит свет в феврале следующего года, может появиться очень сильный конкурент.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации slashgear.com

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