Анонсы: Xiaomi Wi-Fi Amplifier 2 оценен в $7

13.12.2016, MForum.ru

Компания Xiaomi анонсировала новую версию усилителя Wi-Fi, выполненного в формате подключаемого к маршрутизатору USB-ключа. Xiaomi Wi-Fi Amplifier 2 оснащен встроенной антенной, обеспечивающий в 2 раза более мощный сигнал, чем его предшественник. Скорость передачи увеличена до 300 Мбит/с, максимальное количество подключаемых устройств – 16.

Что приятно, новинка может быть подключена не только к маршрутизаторам Xiaomi, но и к устройствам других производителей. Продажи Xiaomi Wi-Fi Amplifier 2 стартуют 15 декабря, цена – 49 юаней ($7).

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

Публикации по теме:

[Новинки] Слухи: Elephone S8 – ответ безрамочным Xiaomi Mix и Sharp Aquos / MForum.ru

[Новинки] Это интересно: ТОП10 производительных смартфонов по версии AnTuTu / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Lenovo K6 Power сочетает Snapdragon 430 и аккумулятор 4000 мАч / MForum.ru

[Технологии] Компоненты: 10 нм чипсеты 2017 года - Snapdragon 835 vs Helio X30 vs Kirin 970 / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Redmi 4, Redmi 4A и Redmi 4 Pro — обновление бюджетной линейки Xiaomi / MForum.ru