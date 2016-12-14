Анонсы: Nokia 150 и Nokia 150 DS – первые телефоны Nokia от HMD Global

MForum.ru
14.12.2016,
Компания HMD Global анонсировала первые телефоны под торговой маркой Nokia – 150 и 150 DS. Как несложно догадаться по индексу модели речь идет об обновлении линейки самых дешевых «звонилок». Приобрести Nokia 150 можно будет всего за $26.
Перечень основных спецификаций Nokia 150 и Nokia 150 DS включает в себя 2,4-дюймый дисплей, Bluetooth, FM-радио и простую камеру со светодиодной вспышкой, которую можно использовать в качестве фонарика. Заявленная автономность до 22 часов в режиме разговора и до 31/25 дней в режиме ожидания (1 SIM / 2 SIM). Продажи Nokia 150 и Nokia 150 DS начнутся в 1 квартале 2017 года, когда новинки появятся на рынках стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в Индии, на Ближнем Востоке, в Африке и Европе.
© Антон Печеровый,
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