VoLTE: Аналитики обещают среднегодовой рост доходов в 34% от VoLTE в период между 2016 и 2020

14.12.2016, MForum.ru

По мнению аналитиков HTF Market Intelligence Consulting, доходы от услуг VoLTE будут возрастать в среднем на 34% в год в период с 2016 по 2020 год. На конец 2020 года абоненты, пользующиеся VoLTE, будут обеспечивать операторам доходы в размере $200 млрд.

По состоянию на 4q2016 не менее 93 операторов запустили поддержку VoLTE в 52 странах. Подписано несколько соглашений о международном роуминге VoLTE.

Несмотря на то, что традиционные голосовые услуги по-прежнему будут представлять основную составляющую доходов от голоса, порядка 15%, как ожидается, обеспечат видеовызовы и вспомогательные услуги.

Отчет можно приобрести здесь: https://www.htfmarketreport.com/sample-report/17266-the-volte-voice-over-lte-ecosystem