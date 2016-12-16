Анонсы: «Волшебный» Honor Magic представлен официально

MForum.ru
16.12.2016,
Компания Huawei официально анонсировала смартфон Honor Magic, за последнее время не раз становившийся героем тизеров и разнообразных утечек. Новинка получила оригинальный дизайн и алгоритмы с элементами искусственного интеллекта, призванные предугадать желания и действия владельца устройства.
Например, если смартфон с активным экраном находится в руках, то при поступлении вызова он лишь завибрирует, а не станет подавать звуковой сигнал, как при нахождении в кармане или сумке. Неотъемлемой частью «волшебства» является и фирменная оболочка, которая за счет продвинутой системы рекомендаций (в стиле Google Now)делает взаимодействие со смартфоном более удобным, чем у стокового Android.
Радует Honor Magic и мощными спецификациями – в активе новинки присутствует 5-дюймовый дисплей разрешением 2560х1440 точек, система-на-чипе Kirin 950 SoC, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, а также сдвоенная камера на задней панели. Аналогично Honor 8 фоточасть новинки представляет собой сочетание 12 Мп и 8 Мп сенсоров. Источником питания выступает аккумулятор емкостью лишь 2900 мАч. Впрочем, выводы о времени автономной работы можно делать лишь после релиза устройства и появления отзывов. Для подзарядки аккумулятора до 70% емкости достаточно 20 минут, а за 10 минут он может набрать до 40%.
© Антон Печеровый,
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