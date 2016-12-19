Анонсы: LG G Pad III 10.1 представлен официально

19.12.2016, MForum.ru

Компания LG официально представила планшетный компьютер LG G Pad III 10.1. Как и ожидалось, новинка получила 10,1-дюймовый дисплей разрешением 1200х1920 точек, а ее «сердцем» стал 8-ядерный 1,5 ГГц процессор.

К сожалению, производитель не раскрыл подробные характеристики новинки, решив придержать их до CES 2017, где состоится демонстрация устройства широкой публике. Однако из более ранних утечек известно о 2 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти (ранее упоминалось о версиях с 3 и 4 Гб ОЗУ) и аккумуляторе емкостью 6000 мАч (по другим данным 7200 мАч). Разрешение обоих камер новинки составит 5 Мп. Габаритные размеры устройства - 256.2x167.9x7.9мм, вес 510г. ОС - Android 6.0.1 Marshmallow Впрочем, производитель намерен сосредоточить внимание на «пользовательском опыте», а вовсе не на спецификациях. В частности сообщается об оболочке «time square», поддержке режима чтения с возможность настройки интенсивности синего цвета, режиме монитора (позволяет транслировать картинку с экрана смартфона на экран планшета) и предустановленном Microsoft Office. Цена LG G Pad III 10.1 - $360.