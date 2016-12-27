Это интересно: На CES 2017 LG покажет парящий Bluetooth-динамик

27.12.2016, MForum.ru

Ожидается, что компания LG привезет проводимую в Лас-Вегасе выставку Потребительской электроники CES 2017 новинку под названием LG PJ9. Устройство представляет собой Bluetooth-динамик, а его «фишкой» станет левитация над площадкой док-станции.

Время работы LG PJ9 от одной зарядки – 10 часов в режиме левитации. Принцип удержания устройства в воздухе основан на магнетизме. После разрядки аккумулятора динамик опускается на базовую станцию и начинает заряжаться (используется беспроводная зарядка). Кроме того, LG PJ9 является водонепроницаемым и допускает погружение на глубину до 1 метра на время не более 30 минут.