Анонсы: В России Xiaomi Mi5S оценен в 31 тысячу рублей

MForum.ru
30.12.2016,
Компания Xiaomi начала официальные продажи на российском рынке смартфона Mi5S, построенного на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 821 и оснащенного интегрированным в защитное стекло дисплея ультразвуковым сканером отпечатка пальца.
В активе этого флагманского смартфона с металлическим корпусом присутствуют 5,15-дюймовый дисплей разрешением 1920х1080 точек, 12 Мп тыловая камера с сенсором Sony IMX378, 4 Мп фронтальная камера с поддержкой технологии Ultrapixel и аккумулятор емкостью 3200 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 3.0. ОС –Android 6.0.1 Marshmallow с оболочкой MIUI 8 и последующим обновлением. Рекомендованная цена Xiaomi Mi5S для России составляет 30 990 рублей за версию с 4 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти. Доступные варианты цвета – серебристый и золотистый.
© Антон Печеровый,
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