LTE: «Билайн» запустил сеть LTE в Магнитогорске

MForum.ru
30.12.2016,
В Магнитогорске запущена сеть Билайн LTE 1800 b3. Покрытие обеспечено на всей территории города, включая Правобережный район.
Сеть LTE b7 Билайн действует в Челябинске и Миассе с апреля 2015 года. В Челябинской области действует договоренность Билайн и МТС о совместной деятельности, МТС является ведущим оператором, Билайн - ведомым. Услуги LTE в Челябинской области предоставляют все операторы "большой четверки". Для "Билайн", это, как минимум, 11-й регион, где компания предоставляет услуги LTE b3.
© Алексей Бойко, Telegram, Сообщество 4G,
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