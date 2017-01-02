LTE: BSNL планирует развернуть 40 тысяч Wi-Fi хот-спотов и планирует запустить LTE во всей стране

02.01.2017, MForum.ru

Компания BSNL предложила своим клиентам неограниченный объем голосового трафика на любые сотовые сети в стране за 144 рупии (130 рублей) в месяц, и до конца 2017 года развернет 40 тысяч хот-спотов Wi-Fi, а также начнет предоставление услуг LTE. В тариф также входит 300 МБ предоплаченного сервиса. Компания уже установила 4400 Wi-Fi хот-спотов. Запуск услуг LTE планируется в "классическом" частотном диапазоне в разных регионах Индии.

Проект Wi-Fi пока что развивается не самыми высокими темпами. В январе 2016 года компания BSNL уже рассказывала о планах развертывания до 40 тысяч хотспотов Wi-Fi хот-спотов, но за год нарастила их число менее, чем на 4 тысячи. Такими темпами за пару лет с развертыванием сети Wi-Fi в полном объеме управиться будет сложно.

Источник: gizbot.com