LTE: BSNL планирует развернуть 40 тысяч Wi-Fi хот-спотов и планирует запустить LTE во всей стране

MForum.ru
02.01.2017,
Компания BSNL предложила своим клиентам неограниченный объем голосового трафика на любые сотовые сети в стране за 144 рупии (130 рублей) в месяц, и до конца 2017 года развернет 40 тысяч хот-спотов Wi-Fi, а также начнет предоставление услуг LTE. В тариф также входит 300 МБ предоплаченного сервиса. Компания уже установила 4400 Wi-Fi хот-спотов. Запуск услуг LTE планируется в "классическом" частотном диапазоне в разных регионах Индии.
Проект Wi-Fi пока что развивается не самыми высокими темпами. В январе 2016 года компания BSNL уже рассказывала о планах развертывания до 40 тысяч хотспотов Wi-Fi хот-спотов, но за год нарастила их число менее, чем на 4 тысячи. Такими темпами за пару лет с развертыванием сети Wi-Fi в полном объеме управиться будет сложно.
Источник: gizbot.com
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