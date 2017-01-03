Анонсы: Смартфоны Samsung Galaxy A3, A5 и А7 представлены официально

MForum.ru
03.01.2017,
Не дожидаясь старта проходящей в Лас-Вегасе выставки потребительской электроники CES 2017, компания Samsung официально анонсировала новые смартфоны A-серии. Новинки образца 2017 года получили дизайн в стиле флагманского смартфона Galaxy S7 (металлическая рамка, 2,5-стекло экрана, скругленная задняя панель), защиту от влаги и функцию постоянно включенного дисплея Always On.
Отметим и другую интересную особенность, касающуюся всех новых смартфонов Samsung Galaxy A образца 2017 года – они оснащены поддержкой двух SIM-карт, но вопреки последним тенденциям слот для карт памяти microSD (поддерживаются карты до 256 Гб) не совмещен со вторым SIM-слотом. Также в наличии поддержка NFC и MST (соответственно, и платежного сервиса Samsung Pay), дактилоскопический сенсор и датчик частоты сердечных сокращений.
Младшая модель, Samsung Galaxy A3 (2017), может порадовать 4,7-дюймовым SuperAMOLED дисплеем разрешением 1280х720 точек, чипсетом Joshua (8 ядер, 1,6 ГГц, другие подробности производитель не раскрывает), 2 Гб ОЗУ,16 Гб встроенной памяти и аккумулятором емкостью 2350 мАч. Фоточасть новинки представлена 13 Мп тыловой и 8 Мп фронтальной камерами, причем апертура в обоих случаях составляет f/1.9.
Старшие модели, Samsung Galaxy A5 (2017) и Galaxy А7 (2017) оснащены дисплеями разрешением 1920х1080 точек. Galaxy А5 получил экран диагональю 5,2 дюйма, а A7 - 5,7 дюйма. Технология – SuperAMOLED. «Сердцем» Galaxy A5 (2017) и Galaxy А7 (2017) является чипсет Samsung Exynos 7880 дополненный 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения. Разрешение тыловой и фронтальной камер – 16 Мп, апертура – f/1.9. Емкость аккумуляторов – 3000 (A5) и 3600 (A7) мАч. На российском рынке Samsung Galaxy A3 (2017), Galaxy A5 (2017) и Galaxy А7 (2017) появятся уже в январе по цене 22 990, 27 990 и 32 990 рублей, соответственно. Выпускаться новинки будут в черном, золотом, голубом и розовом вариантах.
© Антон Печеровый,
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