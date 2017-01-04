CES: Компания Qualcomm анонсировала платформу с поддержкой LTE гигабитного класса для транспорта

04.01.2017, MForum.ru

Решения на новой платформе на базе LTE-модема Snapdragon X16, помогают автопроизводителям интегрировать все основные технологии связи для умных автомобилей

Компания Qualcomm Technologies, Inc. представила новый вариант своего образца платформы для умных автомобилей, используя флагманский LTE-модем гигабитного класса Qualcomm® Snapdragon™ X16. Показанный на CeBIT2017 дизайн платформы призван помочь автопроизводителям обеспечить высокую скорость, высокое качество и надежную связь, которые требуются для передовых телематических систем и транспортных сервисов – с поддержкой максимальной скорости загрузки до 1 Гбит/с.

Платформа позволяет автопроизводителям интегрировать широкий спектр дополнительных беспроводных и сетевых технологий в современных транспортных средствах, в том числе Wi-Fi , Bluetooth, Bluetooth с низким энергопотреблением и прием сигналов глобальных навигационных спутниковых систем (GNSS), а при необходимости, также поддержку технологий DSRC и Cellular-V2X. Платформа включает в себя опытный образец модуля предназначенного для работы с сетями LTE/LTE-A модема Snapdragon X16.

Кроме того, компания Qualcomm Technologies, Inc. сегодня объявила об интеграции чипсетов Qualcomm Technologies в следующее поколение автомобилей Volkswagen AG. Чипсеты включают в себя процессор Qualcomm® Snapdragon™ 820А для продвинутых информационно-развлекательных систем, а также LTE модемы Snapdragon X12 и X5 для подключенных автомобилей и телематических систем. Qualcomm Technologies в сотрудничестве с Volkswagen AG и другими компаниями участвует в разработке и производстве одной из самых эффективных информационно-развлекательных и телематических систем в автомобильной промышленности. Автомобили Volkswagen AG с процессором Snapdragon 820А, как ожидается, будут доступны в 2019 году, а средства передвижения, использующие LTE-модемы Snapdragon X12 и X5 должны появиться в 2018 году.