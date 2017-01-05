CES 2017: Alcatel A3 XL – новый «бюджетный премиум»

MForum.ru
05.01.2017,
Китайская компания TCL, работающая на мобильном рынке под некогда французским брендом Alcatel, анонсировала линейку новых бюджетных смартфонов. Новинки получили индекс А в названии модели и позиционируются как «новый премиум среди доступных устройств».
Первым представителем нового семейства стал Alcatel A3 XL, оснащенный IPS-экраном диагональю 6 дюймов. Габаритные размеры– 165 х 82,5 х 7,9 мм, емкость аккумулятора – 3000 мАч. Остальная начинка Alcatel A3 XL достаточно скромная – чипсет MediaTek MT8735B, 1 Гб ОЗУ, 8 Гб встроенной памяти (+слот для карт microSD объемом до 32 Гб), 8 Мп тыловая и 5 Мп фронтальная камеры. Также можно отметить поддержку Wi-Fi n, GPS, Bluetooth 4.2, OTG и сканер отпечатка пальца. В первом квартале 2017 года новинка появится на рынках стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, а до Европы она доберется лишь ко второму кварталу текущего года. Цена пока не объявлена.
© Антон Печеровый,
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