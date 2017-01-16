Слухи: Sony G3112 и G3221 будут построены на базе MediaTek Helio

MForum.ru

Слухи: Sony G3112 и G3221 будут построены на базе MediaTek Helio

16.01.2017, MForum.ru

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Несмотря на активное участие компании Sony в CES 2017, в рамках этого мероприятия производитель не показал ни одного нового смартфона. В тоже время, в сети циркулируют упорные слухи о том, что уже в ближайшее время Sony представит пару новых смартфонов.

Слухи об аппаратах Sony G3112 и G3221 гуляют по сети уже несколько последних месяцев. Известно, что один из них получит экран диагональю 5,0 / 5,2 дюйма, а второй – 5,5 дюйма. При этом в первом случае речь может идти о разрешении 1080p, а во втором – 4К. Впрочем, все может оказаться не совсем так. Согласно свежим данным из Китая, G3112 будет оснащен экраном разрешением 1280х720 точек, а G3221 – 1920х1080 точек. По данным того же источника, «сердцем» новинок станет чипсет Helio MediaTek P20 (MT6757) с 8-ядерным 2,3 ГГц процессором. Анонс новинок, скорее всего, будет приурочен к проходящему в конце февраля Всемирному мобильному конгрессу.

Слухи: Sony G3112 и G3221 будут построены на базе MediaTek Helio

Слухи: Sony G3112 и G3221 будут построены на базе MediaTek Helio

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации phonearena.com

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