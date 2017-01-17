LTE: «Билайн» запустил сеть 4G в 6 городах Кузбасса

17.01.2017, MForum.ru

17 января 2017 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» (ТМ «Билайн») завершил реализацию планового проекта по развитию сети LTE в Кузбассе. Сеть 4G была запущена в Анжеро-Судженске, Белово, Междуреченске, Ленинск-Кузнецком, Юрге и Осинниках. Пиковая скорость передачи данных теперь достигает 75 Мбит/с. Это в несколько раз выше, чем в сети 3G.

Также в ходе выполненных работ скорости мобильного интернета выросли в уже запущенной сети 4G в Кемерово, Новокузнецке и Прокопьевске. В Кемерово емкость сети увеличилась в районе улиц Зейская, Космическая, 2-я Заречная, 40 лет Октября, Терешковой, Семашко. В Новокузнецке сеть укреплена в районе улиц 40 лет ВЛКСМ, Доз, Анодная и Переездная. Теперь клиенты могут с новым уровнем комфорта использовать скоростной мобильный интернет в моменты повышенной загрузки сети.

Сеть 4G позволяет решать задачи любой сложности с помощью мобильных устройств. Максимальная скорость мобильного интернета в Кемеровской области достигает 75 Мбит/сек. С такими скоростями можно смотреть видео онлайн в формате 4К на планшете, организовывать со своего смартфона видеотрансляции в интернет и скачивать файлы любого объема на ноутбук, используя 4G-модем.

«В Кемеровской области сеть 4G работает в диапазонах: 800 МГц, 1800 МГц, 2.5-2.7 ГГц. Это позволяет создать качественное покрытие как на улице, так и внутри помещений. В рамках этого очередного проекта мы не только увеличили емкость сети в 3 городах, но и запустили сеть 4G в 6 городах. Это значительно расширяет спектр возможностей наших клиентов в использовании мобильного интернета», - комментирует Евгений Девянин, руководитель Кемеровского кластера ПАО «ВымпелКом».

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В Кемеровской области действуют LTE сети всех операторов "большой четверки", "МегаФон" представлен также брендом Yota. В Кемеровской области сеть LTE Билайн развивается в рамках RAN Sharing с МТС, причем ВымпелКом является ведущим оператором, на базе сети LTE которого оказывает услуги МТС.