Слухи: Nokia P1 может быть представлен на MWC 2017

MForum.ru

Слухи: Nokia P1 может быть представлен на MWC 2017

18.01.2017, MForum.ru

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Известно, что в рамках Всемирного мобильного конгресса (MWC 2017) под торговой маркой Nokia будет представлено несколько смартфонов. Интерес к публике к новинкам весьма высок, что порождает большое количество разнообразных слухов. В частности, в сети снова всплыл Nokia P1, информация о котором появилась еще прошлым летом.

Слухи: Nokia P1 может быть представлен на MWC 2017

Считается, что основой для Nokia P1 станет смартфон Sharp Aquos XX3 (на фото), около полугода назад появившийся на японском рынке. Однако в процессе перерождения в Nokia этот аппарат получил набор улучшений. Во-первых, была обновлена аппаратная платформа, которая в этом аппарате будет включать в себя чипсет Snapdragon 835,6 Гб ОЗУ и 128/256 Гб встроенной памяти. Во-вторых, 22,6 Мп тыловая камера будет снабжена оптикой Zeiss. Сохранится и традиционная для японского рынке защита от влаги – по данным источников Nokia P1 будет соответствовать классу IP57. Остальные спецификации этого аппарата включают в себя 5,3-дюймовый дисплей с защитным стеклом Gorilla Glass Glass 5 (разрешение 1080 x 1920 или 1440 x 2560 точек), сканер отпечатка пальца и аккумулятор емкостью 3500 мАч. ОС – Android 7 Nougat . Источник сообщает даже цену – 128 Гб версия Nokia P1 обойдется в $800, 256 Гб - $950.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации phonearena.com

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