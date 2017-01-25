Слухи: Nokia Heart – бюджетный смартфон с Android 7.0 Nougat

25.01.2017, MForum.ru

Известно, что бренд Nokia возвращается на мобильный рынок, а анонс новинок может состояться на Всемирном мобильном конгрессе. Впрочем, информация о них уже не раз появлялась в сети. В частности, сегодня стали известны параметры смартфона Nokia Heart, который, судя по спецификациям, нацелен в бюджетный сегмент рынка.

Nokia Heart отметился в базе бенчмарка GFXbench, благодаря чему стали известны его основные характеристики. «Сердцем» новинки является система-на-чипе Qualcomm Snapdragon 430, а диагональ экрана составляет 5,2 дюйма. Разрешение дисплея достаточно невысокое – 720p. Как и объемы памяти - Nokia Heart оснащен 2 Гб ОЗУ и 16 Гб встроенной памяти. На задней панели нашлось место для 12 Мп камеры, разрешение фронтальной камеры – 7 Мп. Какая-либо информация о позиционировании новинки отсутствует, но по спецификациям можно предположить, что аппарат будет нацелен в начальный ценовой сегмент.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

Публикации по теме:

[Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 15 января 2017 года (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru

[Новинки] Слухи: Nokia P1 может быть представлен на MWC 2017 / MForum.ru

[Новинки] Слухи: 26 февраля Nokia предоставит несколько новинок / MForum.ru

[Новости компаний] 5G: В новый 2017 год – с новым стандартом 5G. Обзор технологии и статус стандартизации / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: HMD Global официально представила смартфон Nokia 6 / MForum.ru