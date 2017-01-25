Слухи: Nokia Heart – бюджетный смартфон с Android 7.0 Nougat

MForum.ru
25.01.2017,
Известно, что бренд Nokia возвращается на мобильный рынок, а анонс новинок может состояться на Всемирном мобильном конгрессе. Впрочем, информация о них уже не раз появлялась в сети. В частности, сегодня стали известны параметры смартфона Nokia Heart, который, судя по спецификациям, нацелен в бюджетный сегмент рынка.
Nokia Heart отметился в базе бенчмарка GFXbench, благодаря чему стали известны его основные характеристики. «Сердцем» новинки является система-на-чипе Qualcomm Snapdragon 430, а диагональ экрана составляет 5,2 дюйма. Разрешение дисплея достаточно невысокое – 720p. Как и объемы памяти - Nokia Heart оснащен 2 Гб ОЗУ и 16 Гб встроенной памяти. На задней панели нашлось место для 12 Мп камеры, разрешение фронтальной камеры – 7 Мп. Какая-либо информация о позиционировании новинки отсутствует, но по спецификациям можно предположить, что аппарат будет нацелен в начальный ценовой сегмент.
© Антон Печеровый,
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