Развитие сетей: МегаФон анонсирует расширение инфраструктуры сети 4G/LTE в Центральном филиале

27.01.2017, MForum.ru

Компания утверждает, что за год расширила зону покрытия, емкость сети и скорость передачи данных.

Основная новость - за 2016 год "почти в два раза" выросло число базовых станций LTE в регионе. Основное строительство пришлось на Брянскую, Владимирскую, Курскую и Рязанскую области. Здесь оператор запустил около 650 новых объектов связи. В областных центрах МегаФон обычно задействует полосу в 20 МГц, что обеспечивает пиковые скорости до 150 Мбит/c, в районах скорости обычно не превышают 75 Мбит/c - для этого хватает полосы в 10 МГц. В ряде случаев необходимый частотный ресурс достигается агрегацией полос в диапазонах b7 2600 и b3 1800 МГц.

В Нижегородской области оператор расширил зону и емкость сети в точках, где наблюдался высокий объем трафика. В Нижнем Новгороде по данным МегаФон компания обеспечивает LTE-A "во всех районах". В области сеть LTE можно найти в Семенове, Кстове, Дзержинске, Арзамасе, Балахне, Богородске и Боре. В зоне охвата сети LTE - более 60% населения региона.

Ежедневный трафик в сети компании в Центральном филиале - более 200 ТБ.

В 2016 году оператор также наращивал емкость сети 3G "в ряде городов и населенных пунктов" Центрального филиала, а также внедрил поддержку HD-Voice.