Развитие сетей: МегаФон анонсирует расширение инфраструктуры сети 4G/LTE в Центральном филиале

MForum.ru

Развитие сетей: МегаФон анонсирует расширение инфраструктуры сети 4G/LTE в Центральном филиале

27.01.2017, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Компания утверждает, что за год расширила зону покрытия, емкость сети и скорость передачи данных.

Основная новость - за 2016 год "почти в два раза" выросло число базовых станций LTE в регионе. Основное строительство пришлось на Брянскую, Владимирскую, Курскую и Рязанскую области. Здесь оператор запустил около 650 новых объектов связи. В областных центрах МегаФон обычно задействует полосу в 20 МГц, что обеспечивает пиковые скорости до 150 Мбит/c, в районах скорости обычно не превышают 75 Мбит/c - для этого хватает полосы в 10 МГц. В ряде случаев необходимый частотный ресурс достигается агрегацией полос в диапазонах b7 2600 и b3 1800 МГц.

В Нижегородской области оператор расширил зону и емкость сети в точках, где наблюдался высокий объем трафика. В Нижнем Новгороде по данным МегаФон компания обеспечивает LTE-A "во всех районах". В области сеть LTE можно найти в Семенове, Кстове, Дзержинске, Арзамасе, Балахне, Богородске и Боре. В зоне охвата сети LTE - более 60% населения региона.

Ежедневный трафик в сети компании в Центральном филиале - более 200 ТБ.

В 2016 году оператор также наращивал емкость сети 3G "в ряде городов и населенных пунктов" Центрального филиала, а также внедрил поддержку HD-Voice.

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

04.01. [Новости компаний] Анонсы: Wind Tre начал работу в Италии / MForum.ru

15.12. [Новости компаний] Wind Tre / MForum.ru

13.12. [Новости компаний] Развитие сетей: Telenor Norway включила поддержку LTE на 5000 сайтах / MForum.ru

13.12. [Новости компаний] Развитие сетей: В Киевстар внедряют Single RAN в рамках подготовки к запуску LTE / MForum.ru

06.12. [Краткие новости] Развитие сетей: МТС обновит голосовую сеть в Ярославле / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 00:23 Nafig Тема: Смартфон с емкой АКБ
Есть, но стоят других денег и батарея не такая емкая. Asus max в принципе заточка под акум и среди своих коллег явно ничем не уступает, включая камеру
Вчера 22:17 Джеко Тема: Билайн А105 разблокировка (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 33 34 35 36 37)
id:232X-2ABGRU1 imei:865008015656272
Вчера 17:35 p.llle Тема: Как найти украденный / утерянный iPhone по IMEI-номеру? (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 274 275 276 277 278)
Здравствуйте! Ребята, помогите пожалуйста! 26.12.16г. у меня украли Айфон 5s. Не могли бы Вы посмотреть где засветился телефон в последний раз? IMEI:35 926206 620219 6. Если верну-в долгу не ...
Вчера 11:17 bodya_s Тема: Nokia Lumia 930
здравствуйте,может кто сталкивался с моей проблемой:смотрел видео в нете,телефон умер(завис и погас)и ни на что не реагирует.раньше я подрубал к пс,находил его то-се нажимал и он начинал работать.а ...
26.01.2017 14:52 AnastasiKon Тема: Аккумулятор телефона: эксплуатация, начало (разгон), работа, хранение (Страницы: 1 2)
Здравствуйте. Купила телефон Леново А6010 три дня назад. Нам продали с витрины. Дата сборки 2016 год. Быстро садится батарея. За полдня. Хотя разряжали и заряжали до конца. Особо в нем не сижу, есть ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung GT-S5610

Samsung GT-S5830

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Samsung GT-S5230

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C3322

Nokia 515

Samsung SM-G900 Galaxy S5

LG G3S D724

Samsung GT-S6802 Galaxy Ace Duos

Nokia X2 Dual SIM

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3200

Samsung GT-S6312 Galaxy Young Duos

Nokia 6280

Philips W732

Samsung GT-I9500 Galaxy S4

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung GT-S5380 Wave Y

HTC Desire 620G dual sim

Sony Ericsson XPERIA X3

Samsung GT-S5300 Galaxy Pocket

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2232

Nokia Asha 311

Nokia 2700 classic

Samsung SGH-X210

Philips W832

Samsung SM-G130H Galaxy Young 2

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-i5800 Galaxy 3

Nokia 3310

Samsung GT-S5310 Galaxy Pocket Neo

Nokia 225

Alcatel OT-2004C

Nokia 6300

Nokia 6700 classic

Samsung SGH-D780 DUOS

Nokia N8

Samsung GT-S7572 Galaxy Trend II Duos

Новые описания

Новости

27.01. [Новинки] Анонсы: Archos 55b Cobalt и 50b Cobalt – обновление бюджетной линейки / MForum.ru

26.01. [Новинки] Анонсы: Vertu Constellation – технологичный премиум / MForum.ru

25.01. [Новинки] Анонсы: Wileyfox Swift 2 X оценен в России в 15 тысяч рублей / MForum.ru

25.01. [Новинки] Анонсы: Asus ZenPad 3S 10 LTE основан на Snapdragon 650 / MForum.ru

25.01. [Новинки] Слухи: Nokia Heart – бюджетный смартфон с Android 7.0 Nougat / MForum.ru

25.01. [Новинки] Анонсы: AGM A8 – еще один крепкий смартфон с защитой IP68 / MForum.ru

24.01. [Новинки] Это интересно: LG G6 не получит Snapdragon 835 из-за Samsung Galaxy S8 / MForum.ru

23.01. [Новинки] Это интересно: Samsung обнародовала причины возгораний Galaxy Note 7 / MForum.ru

23.01. [Новинки] Слухи: Смартчасы HTC Halfbeak замечены на «живых» фото / MForum.ru

20.01. [ПО]  Это интересно: Опубликован список смартфонов Samsung, которые будут обновлены до Android 7 Nougat / MForum.ru

19.01. [Новинки]  Анонсы: Xiaomi Redmi Note 4 на базе Snapdragon 625 / MForum.ru

19.01. [Новинки] Анонсы: Vivo V5 Plus со сдвоенной фронтальной камерой представлен официально / MForum.ru

18.01. [Новинки] Слухи: Nokia P1 может быть представлен на MWC 2017 / MForum.ru

18.01. [Новинки] Анонсы: LG X300 с 5-дюймовым дисплеем 720p, Snapdragon 425 и Android 7.0 Nougat представлен официально / MForum.ru

17.01. [Новинки]  Слухи: Samsung Galaxy S8 и S8 Plus – компактные смартфоны с большими экранами / MForum.ru

17.01. [Новинки] Это интересно: Смартфон Essential от создателя Android вскоре может появиться на рынке / MForum.ru

16.01. [Новинки] Слухи: Sony G3112 и G3221 будут построены на базе MediaTek Helio / MForum.ru

16.01. [Новинки]  Анонсы: Huawei P8 Lite (2017) / P9 Lite (2017) представлен официально / MForum.ru

13.01. [Новинки]  Анонсы: Защищенные смартфоны AGM X2/X2 Pro получат топовые спецификации / MForum.ru

12.01. [Новинки] Анонсы: HTC U Play – идеальный «середнячок» для поклонников бренда / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: