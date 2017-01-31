Слухи: Стали известны спецификации Moto G5/G5 Play

MForum.ru
31.01.2017,
Ожидается, что на MWC 2017 компания Lenovo представит смартфоны Moto G5 и G5 Play. Впрочем, новинки уже засветились в FCC и других сертификационных органах, а их спецификации не являются секретом.
По имеющимся данным Moto G5 будет оснащен аккумулятором емкостью 3000 мАч (по другим данным 2800 мАч) с поддержкой разработанной компанией Motorola быстрой зарядки Turbo Charging. Кроме того, он получит телевизионный тюнер DTV Dongle и поддержку NFC. Диагональ экрана – 5 дюймов, разрешение – 1920х1080 точек. Аппаратная платформа достаточно скромная: Snapdragon 430, 2 Гб ОЗУ (G5 Play – 3 Гб), 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. Фоточасть Moto G5 включает в себя связку из 13 Мп тыловой и 5 Мп фронтальной камер. Данных о ценах новинок пока нет.
© Антон Печеровый,
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