Слухи: Стали известны спецификации Moto G5/G5 Play

31.01.2017, MForum.ru

Ожидается, что на MWC 2017 компания Lenovo представит смартфоны Moto G5 и G5 Play. Впрочем, новинки уже засветились в FCC и других сертификационных органах, а их спецификации не являются секретом.

По имеющимся данным Moto G5 будет оснащен аккумулятором емкостью 3000 мАч (по другим данным 2800 мАч) с поддержкой разработанной компанией Motorola быстрой зарядки Turbo Charging. Кроме того, он получит телевизионный тюнер DTV Dongle и поддержку NFC. Диагональ экрана – 5 дюймов, разрешение – 1920х1080 точек. Аппаратная платформа достаточно скромная: Snapdragon 430, 2 Гб ОЗУ (G5 Play – 3 Гб), 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. Фоточасть Moto G5 включает в себя связку из 13 Мп тыловой и 5 Мп фронтальной камер. Данных о ценах новинок пока нет.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

Публикации по теме:

[Новинки] Это интересно: Google подтвердила анонс двух флагманских смарт-часов с Android Wear в начале 2017 года / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Lenovo представила в России cмартфоны семейства Moto Z / MForum.ru

[Краткие новости] Услуги: Смартфоны Moto Z обещают ремонтировать в VIP-режиме / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Moto M — смартфон на MediaTek для китайского рынка / MForum.ru

[Краткие новости] Защита потребителей: «МегаФон» опережает «Билайн» и выходит на второе место в рейтинге недобросовестности операторов / MForum.ru