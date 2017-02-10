Тарифы: Билайн выставил обновленные постоплатные тарифы "Всё"

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Тарифы: Билайн выставил обновленные постоплатные тарифы "Всё"

10.02.2017, MForum.ru

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Теперь в 500 рублей умещаются пакет на 600 минут и 10 ГБ трафика.

На странице сайта компании http://moskva.beeline.ru/customers/products/mobile/tariffs/details/vse-za-500-postoplatnyy/ читаем, что 600 минут в месяц из пакета можно расходовать на номера всех операторов всей России из любой точки страны. Это было бы круто! Можно бежать и подключать тариф? Ведь 10 ГБ в месяц за 500 рублей - это более, чем достаточно для абсолютного большинства пользователей.

 

 

Важно разобраться, что в точности имеется в виду. Для этого открываем более подробные условия: http://static.beeline.ru/upload/dpcupload/contents/288/vseza500_postf_1002.pdf

Нетрудно выяснить, что 600 минут в месяц - это

"исходящие вызовы на телефоны всех операторов Московского региона и мобильные телефоны «Билайн» других регионов России в домашней сети и в поездках по России в сети «Билайн»".

Такие вызовы будут тарифицироваться по 0 рублей за минуту.

Впрямую про "всех операторов всей России из любой точки страны" уже речь не идет. Есть сноска с цифрой 5). Согласно этой сноске:

«Включенные минуты расходуются на исходящие звонки на номера Билайн РФ и на местные номера других операторов РФ при нахождении абонента в домашней зоне и в поездках по России в сети Билайн. Неизрасходованные минуты на следующий месяц не переносятся. За месяц принимается период, равный 30 дням. Указанный тариф (1 руб./мин) действует для исходящих вызовов на любые телефоны других сетей РФ сверх пакета включенных минут при нахождении абонента в домашней зоне и в поездках по России в сети Билайн».

То есть вроде бы подтверждается исходная информация о том, что пакет в 600 минут включает не только возможность расходовать эти минуты на номера Билайн, но также и на звонки на "номера других сетей домашнего региона". Как в "домашней зоне", так и в поездках по России. Отметим, что речь только о местных номерах других операторов для каждого региона.

За пределами 600 минут, звонки на Билайн останутся бесплатными, даже если вы не в домашнем регионе. А вот звонки на другие сети домашнего региона обойдутся по 1.6 руб./минуту а на другие сети за пределами домашнего региона - по 3 рубля за минуту. Непонятной для меня осталась цифра 1 руб/мин. из сноски (5) - я так и не уловил, в какой ситуации действует этот тариф.

Приятно, что вернулся тетеринг - желающие смогут воспользоваться функцией бесплатной раздачи интернет-трафика через Wi-Fi. Для этого достаточно просто включить соответствующую функцию на своем смартфоне, планшете, роутере или модеме и делиться мобильным интернетом в рамках своего тарифа с другими устройствами.

Как вам новый тариф?

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Пресс-релиз компании

«Билайн» запустил новые постоплатные тарифы «ВСЁ!» для всех видов мобильных устройств

10 февраля 2017 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») представляет новую линейку постоплатных тарифов «ВСЁ!» в Москве и области, предназначенную для работы во всех видах мобильных устройств – смартфонах, планшетах, роутерах и модемах.

Каждый пакет «ВСЁ!» постоплата из новой линейки содержит неограниченное количество звонков на номера «Билайн» по всей России, а также еще больше мобильного интернета и минут на номера других операторов, чем на аналогичных предоплатных тарифах «ВСЁ!».

Абонентская плата, при этом такая же и, это значит, что в новых тарифах больше услуг за те же деньги, а оплатить их можно в конце месяца или в течение 20 дней с момента получения счета.

Клиенты, которые привыкли пользоваться одновременно сразу несколькими устройствами, смогут воспользоваться функцией бесплатной раздачи интернет-трафика через Wi-Fi. Для этого достаточно просто включить соответствующую функцию на своем смартфоне, планшете, роутере или модеме и делиться мобильным интернетом в рамках своего тарифа с другими устройствами.

Предложение доступно для жителей Москвы. Подключить любой пакет из новой линейки можно на сайте www.beeline.ru, в офисах обслуживания и продаж «Билайн», салонах «Ноу-Хау» и сети дилеров Москвы и области.

Более подробная информация о новой постоплатной линейке «ВСЁ!» доступна на сайте www.beeline.ru.

© Алексей Бойко, MForum.ru

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