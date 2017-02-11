5G: Ericsson, SK Telecom и BMW Group Korea установили новый рекорд скорости 5G

MForum.ru
11.02.2017,
Нет, на этот раз речь идет не столько о новых горизонтах скорости скачивания, измеряемой в Гбит/c. То есть нет, конечно, идет. Но дело не в этом. Точнее, не только в этом. Дело в старых добрых км/ч! Точнее, не только в них. Что-то я запутался.
В общем так, Ericsson, корейский оператор SK Telecom и BMW Group Korea установили новый мировой рекорд скорости скачивания данных в режиме 5G в рамках испытаний системы 5G. Задача усложнялась тем, что передача в режиме точка-точка осуществлялась из самоуправляемого автомобиля, разгонявшегося до скорости 170 км/ч.
Три компании фокусировались на высоких скоростях движения автомобиля, добиваясь при этом стабильного функционирования подключения автомашины к сети передачи данных, работавшей на частоте 28 ГГц в центре вождения BMW Group Korea. Исследователям удалось достичь скорости передачи данных 3.6 Гбит/c при том, что автомобиль разгонялся до 170 км/ч. Тесты также показали устойчивость связи на протяжении всего гоночного трека, в частности, скорость подключения падала не ниже 1.5 Гбит/c даже при переключениях от одной точки передачи к другой.
Тестовая сеть была сформирована из четырех базовых станций. Высоких скоростей удалось достичь за счет использования усовершенствованного бимформинга и бимтрекинга, что позволяло базовым станциям формировать луч, следящий за устройством 5G, в качестве которого выступал автомобиль.
Компании ведут испытания в Корее с 2016 года. В ноябре прошлого года удалось проверить возможность обмена данными между двумя автомобилями в движении - была достигнута скорость в 20 Гбит/c.
SK Telecom серьезно настроена на инновации, в ближайшие три года оператор намерен вложить в разработку и внедрение технологий AI и IoT $4.2 млрд, сумму абсолютно недоступную российским операторам связи.
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теги: "пятое поколение"
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