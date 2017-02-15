Анонсы: Новые смарт-часы от No.1 оснащены NFC

15.02.2017, MForum.ru

Портфолио «умных» часов от китайской компании No.1 достаточно обширно, а с технической точки зрения многие модели похожи друг на друга. Однако, за счет поддержки технологии NFC, No.1 S9 заметно выделяется на их фоне.

Аппаратная основа No.1 S9 NFC построена на базе чипсета Mediatek MT2502. Разрешение экрана составляет 250х240 точек, а емкость аккумулятора – 380 мАч. Из коммуникационных интерфейсов также поддерживается Bluetooth, а устройство оснащено датчиком частоты сердечных сокращений. Размеры No.1 S9 NFC составляют 100х80х65 мм, вес – 55 граммов.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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