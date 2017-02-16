Анонсы: Состоялся российский релиз смарт-часов Meizu Mix

MForum.ru
16.02.2017,
Компания Meizu объявила о начале продаж в России смарт-часов Meizu Mix. В отличие от стандартных смарт-часов, Meizu Mix оснащены классическим механизмом, а аккумулятора емкостью 270 мАч этому устройству хватит на 240 дней работы без подзарядки.
Из других плюсов отметим ударопрочное сапфировое стекло, влагозащиту (до 30 метров) и корпус из нержавеющей стали. Для связи с головным устройством используется BT 4.0 LE. В части взаимодействия со смартфоном Meizu Mix могут отображать уведомления о пропущенных событиях и позволяют отклонить входящий вызов. Кроме того, их можно использовать для поиска подключенного устройства и для сбора данных о физической активности владельца. Российская цена Meizu Mix с кожаным ремешком составит 13 990 рублей, со стальным – 14 990 рублей. В качестве бонуса первые покупатели Meizu Mix получат фирменную мягкую игрушку и проводную стереогарнитуру.
© Антон Печеровый,
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