Анонсы: Состоялся российский релиз смарт-часов Meizu Mix

16.02.2017, MForum.ru

Компания Meizu объявила о начале продаж в России смарт-часов Meizu Mix. В отличие от стандартных смарт-часов, Meizu Mix оснащены классическим механизмом, а аккумулятора емкостью 270 мАч этому устройству хватит на 240 дней работы без подзарядки.

Из других плюсов отметим ударопрочное сапфировое стекло, влагозащиту (до 30 метров) и корпус из нержавеющей стали. Для связи с головным устройством используется BT 4.0 LE. В части взаимодействия со смартфоном Meizu Mix могут отображать уведомления о пропущенных событиях и позволяют отклонить входящий вызов. Кроме того, их можно использовать для поиска подключенного устройства и для сбора данных о физической активности владельца. Российская цена Meizu Mix с кожаным ремешком составит 13 990 рублей, со стальным – 14 990 рублей. В качестве бонуса первые покупатели Meizu Mix получат фирменную мягкую игрушку и проводную стереогарнитуру.