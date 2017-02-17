5G: ZTE представит смартфон поколения 5G

MForum.ru
17.02.2017,
ZTE представит на выставке MWC 2017 в Барселоне смартфон с поддержкой 5G - ZTE Gigabit Phone. Его пользователям будут доступны скорости загрузки до 1 Гбит/c.
Реклама смартфона ZTE Blade V8 на улицах Барселоны
Кроме того, на выставке можно будет увидеть обновленный флагманский смартфон ZTE Axon 7 с поддержкой ОС Android Nougat и платформы Daydream от Google. Компания ZTE также планирует представить ряд новых устройств в рамках популярной линейки Blade. Компания покажет облачные сервисы, интернет вещей и разработка современных устройств. Стенд ZTE - 3F30.
+ +
"пятое поколение"
Публикации по теме:
11.02. [Новости компаний] 5G: Ericsson, SK Telecom и BMW Group Korea установили новый рекорд скорости 5G / MForum.ru
12.01. [Новости компаний] CES: Intel объявил о создании первого глобального модема 5G / MForum.ru
10.01. [Новости компаний] 5G: В новый 2017 год – с новым стандартом 5G. Обзор технологии и статус стандартизации / MForum.ru
23.10. [Новости компаний] 5G: Qualcomm заявил о модеме Snapdragon X50 5G / MForum.ru
23.09. [Новости компаний] 5G: МТС и Samsung договорились сотрудничать по части LTE-A Pro, IoT и 5G / MForum.ru
16.02. [Новинки] Это интересно: ZTE на MWC представит Gigabit Phone / MForum.ru
16.02. [Новинки] Анонсы: Состоялся российский релиз смарт-часов Meizu Mix / MForum.ru
15.02. [Обзоры] Обзор Senseit E510: Сила в балансе / MForum.ru
15.02. [Новинки] Анонсы: Oukitel U16 Max сочетает металлический корпус и 13 Мп камеру / MForum.ru
15.02. [Новинки] Анонсы: Новые смарт-часы от No.1 оснащены NFC / MForum.ru
14.02. [Новинки] Слухи: Lenovo Miix 320 – планшет-трансформер с Windows 10 Home / MForum.ru
14.02. [Новинки] Это интересно: На MWC 2017 будут представлены Nokia 5, Nokia 3 и обновленный Nokia 3310 / MForum.ru
13.02. [Новинки] Анонсы: Hisense A2 с 5.5″ AMOLED & 5.2″ E-ink дисплеями представлен официально / MForum.ru
13.02. [Новинки] Это интересно: Разработка Samsung Galaxy Note 8 ведется в рамках проекта «Baikal» / MForum.ru
10.02. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены смартфонов Haier Aqua и Terra / MForum.ru
09.02. [Новинки] Анонсы: Gionee F5 – середнячок с 5,3-дюймовым дисплеем / MForum.ru
09.02. [Новинки] Анонсы: Официально представлены LG Watch Sport и Watch Style / MForum.ru
08.02. [Технологии] Компоненты: Sony представила первую в мире 3-х компонентную камеру для смартфонов / MForum.ru
08.02. [Новинки] Слухи: Moto G5 Plus получит 5,2-дюймовый дисплей, 12 Мп камеру и поддержу NFC / MForum.ru
07.02. [Новинки] Анонсы: ASUS ZenFone 3s Max оснащен аккумулятором 5000 мАч / MForum.ru
07.02. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade A2 Plus с аккумулятором 5000 мАч оценен в $180 / MForum.ru
06.02. [Обзоры] Обзор Senseit A200: На полной скорости! / MForum.ru
06.02. [Новинки] Анонсы: Lenovo Yoga A12 – Android-планшет 2-в-1 за $299 / MForum.ru
06.02. [Новинки] Слухи: стали известны цены и подробности о Huawei P10 и P10 Plus / MForum.ru
03.02. [ПО] Это интересно: Pokemon Go – игра на $1 млрд / MForum.ru