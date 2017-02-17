5G: ZTE представит смартфон поколения 5G

MForum.ru

5G: ZTE представит смартфон поколения 5G

17.02.2017, MForum.ru

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ZTE представит на выставке MWC 2017 в Барселоне смартфон с поддержкой 5G - ZTE Gigabit Phone. Его пользователям будут доступны скорости загрузки до 1 Гбит/c.

ZTE Blade V8

Реклама смартфона ZTE Blade V8 на улицах Барселоны

Кроме того, на выставке можно будет увидеть обновленный флагманский смартфон ZTE Axon 7 с поддержкой ОС Android Nougat и платформы Daydream от Google. Компания ZTE также планирует представить ряд новых устройств в рамках популярной линейки Blade. Компания покажет облачные сервисы, интернет вещей и разработка современных устройств. Стенд ZTE - 3F30.

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"пятое поколение"

© Алексей Бойко, MForum.ru

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