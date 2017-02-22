22.02.2017, MForum.ru

Анонсы: Камера Huawei Honor V9 позволяет получать 3D-модели объектов Компания Huawei официально представила смартфон Honor V9, построенный на базе чипсета Hisilicon Kirin 960, включающим в свой состав 8-ядерный процессор и графический ускоритель Mali-G71. Новинка будет доступна в трех версиях, отличающихся объемом памяти, при этом топовый вариант будет сочетать 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти.

Диагональ дисплея новинки составляет 5,7-дюйма, разрешение – 1440х2560 точек, емкость аккумулятора – 4000 мАч. На задней панели Huawei Honor V9 разместилась сдвоенная камера (12 Мп, апертура f/2.2, сдвоенная светодиодная вспышка) с улучшенным монохромным сенсором, который позволяет захватывать в три раза больше света. Кроме того, реализованная камерой система лазерной фокусировки позволяет получать изображения, пригодные для 3D-моделирования, включая печать снятых объектов на 3D-принтере. Разрешение фронтальной камеры Huawei Honor V9 – 8 Мп. Из прочего упомянем сканер отпечатка пальцев, разъем USB Type C и поддержку LTE-сетей. Габаритные размеры Huawei Honor V9 составляют 157х77,5х6,97 мм, вес – 184 грамма. В программной части речь идет об Android 7.0 Nougat с оболочкой EMUI 5.0. Цены Huawei Honor V9 составят $377 (4+64 Гб) / $436 (6+64 Гб) / $508 (6+128 Гб). Старт продаж новинки в Китае назначен на 10 часов утра 28 февраля. На прилавках аппарат появится в золотом, черном, синем и красном цветах.