Анонсы: «Крепыш» Ulefone Armor 2 с 6 Гб ОЗУ представлен официально

MForum.ru
22.02.2017,
Китайская компания Ulefone выпустила обновление представленного несколько месяцев назад смартфона Armor, предназначенного для «суровых» условий эксплуатации. Основное улучшение коснулось аппаратной платформы, где на место MediaTek MT6753 пришел Helio P25. Таким образом, Ulefone Armor 2 стал первым смартфоном на базе этой SoC. Вырос и объем оперативной памяти, который в Ulefone Armor 2 составляет 6 Гб.
Класс защиты устройства от внешних воздействий – IP68, а рельефная форма корпуса не только придает аппарату брутальный вид, но и призвана защитить его от падений в с небольшой высоты. Еще одна особенность – 5 кнопок на боковых гранях аппарата. Впрочем, их назначение производитель пока не раскрывает. На задней панели разместилась антенна NFC. Остальные параметры Ulefone Armor 2 производитель собирается сообщить на Всемирном мобильном конгрессе, который будет проходить с 27 февраля по 2 марта текущего года.
© Антон Печеровый,
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