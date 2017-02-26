Пятое поколение: ZTE показывает в Барселоне смартфон Gigabit Phone на базе платформы 835

MForum.ru
26.02.2017,
Новинка ZTE Gigabit Phone построена на базе платформы Qualcomm Snapdragon 835 со встроенным модемом Snapdragon X16 LTE.
Вспомним, что мы знаем об X16.
Все эти чудеса обеспечиваются за счет агрегации частот, использование 4x4 MIMO и модуляции 256-QAM.
Обычно, когда люди слышат о скоростях в 1 Гбит/c, они начинают спрашивать, но зачем? И, действительно, все, кому хватает текущих 100 Мбит/c фиксированного интернета, с трудом могут представить себе - зачем нужна скорость в 3-4 раз большая, чем такая. Аргументов в пользу целесообразности таких скоростей больше. Например, такие пиковые скорости позволяют повысить пропускную способность сетей. Можно быстрее запихнуть в телефон все, что затребовал клиент и затем передать освободившийся ресурс сети другим абонентам. Среди других ожидаемых нововведений - поддержка функциональности instant APP, что сделает ненужным загрузку и установку приложений.
Внешне аппарат ничем не примечателен, он не превратился в кирпич, несмотря на все технологические новинки, которые вместились в практически стандартный корпус.
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