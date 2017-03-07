Это интересно: «Бюджетный Pixel» может оказаться вовсе не Pixel

MForum.ru
07.03.2017,
В начале марта Рик Остерлох, руководящий в Google разработкой мобильных устройств, сообщил, что смартфон Google Pixel 2 будет представлен уже в этом году. Устройство будет позиционироваться в верхнем («премиальном») ценовом сегменте. В тоже время бюджетных представителей семейства Pixel ждать не стоит.
Но, несмотря на это информация о том, что в рамках концепции Pixel могут появиться более доступные устройства, появляется с завидной регулярностью. Источники даже называли имя проекта – Pixel 2B. Однако по последним данным ждать появления подобных устройств под брендом Pixel не стоит. Впрочем, это не означает, что Google не представит некий более доступный смартфон с максимально стоковой и актуальной версией операционной системы. Например, речь может идти о смартфонах, выпускаемых в рамках инициативы Android One. Тем более что они постепенно становятся более функциональными.
© Антон Печеровый,
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