Это интересно: 6 и 8 Гб ОЗУ для Android – излишество

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Это интересно: 6 и 8 Гб ОЗУ для Android – излишество

07.03.2017, MForum.ru

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Сколько оперативной памяти нужно в смартфоне? По мнению многих, в бюджетном устройстве вполне может хватить 2 Гб, в топовом – 4 Гб. В тоже время, производители все активнее предлагают устройства, оснащенные 6 и даже 8 Гб оперативной памяти.

Это интересно: 6 и 8 Гб ОЗУ для Android – излишество

Однако, по мнению операционного директора компании Huawei Лао Ши 4 Гб ОЗУ вполне достаточно, чтобы смартфон работал максимально производительно. По его словам, во время внутренних тестов в некоторых условиях система-на-чипе Kirin 960 дополненная 4 Гб ОЗУ показала лучше результаты, чем она же, но оснащенная 6 Гб оперативной памяти. С другой стороны увеличение объема ОЗУ вызывает рост себестоимости устройств. По мнению Лао Ши эта ситуация схожа с гонкой вооружений времен холодной войны – «железо» устройств наращивается, но практической пользы это не приносит. Впрочем, и сама Huawei от «гонки вооружений» в стороне не осталась – компания следует общему тренду, а ее портфолио включает в себя смартфоны с 6 Гб ОЗУ.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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