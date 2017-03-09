Репортажи: Трансформация "ВымпелКом": стратегию и контроль оставляем за собой - рутину делегируем вендорам

09.03.2017, MForum.ru

"ВымпелКом" объявил о новой серьезной вехе в истории компании. В рамках продолжения трансформации, оператор выбрал Nokia и Huawei (а Ericsson сделку проиграл) в качестве подрядчиков, которые обеспечат переход к новой операционной модели планирования, строительства и эксплуатации сети. В рамках заключенных договоров, зарубежные вендоры возьмут на себя полный цикл управления мобильной, фиксированной и транспортной сетями ВымпелКом.



Рассказал об этом генеральный директор компании "ВымпелКом" Шелль Мартин Йонсен, ссылаясь на обширный международный опыт.







Денежные параметры сделки не разглашаются. Соглашения с вендорами заключены на 5 лет, предусмотрена также возможность продления еще на 2 года.



За "ВымпелКом" сохраняются такие ключевые направления, как выбор стратегии развития сетей, "верхний дизайн" построения сетей, и, разумеется, контроль, как за тратой средств, так и за сетью. Безусловно останутся за компанией права собственности на инфраструктуру сетей.



За 2017 год в компаниях надеются провести трансформацию, для абонентов процесс должен пройти незаметно, в частности, в этот период продолжится развитие сетей.



Между вендорами регионы поделены "географически".









Кратко о сути перемен рассказал Дмитрий Ильин, директор по трансформации компании "Вымпелком":







"ВымпелКом" продолжает "зажигать" на российском рынке. При том, что этот ход органичный, эволюционный. Вот только у нас многие привыкли к концепции "если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай все сам". Построенные по этому принципу компании включают в свои структуры все, начиная от автопарков до подсобных сельскохозяйственных хозяйств. Разумеется, об эффективности таких бизнесов говорить не приходится. "ВымпелКом" идет совсем в ином направлении - максимизируя возможную эффективность, устанавливая контроль за капитальными и операционными затратами на сети. Очень современно и прогрессивно. Получится ли в России? Не вижу каких-то принципиальных проблем, хотя от качества контроля результат, конечно, может зависеть.



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Немного конспекта. Ниже не цитаты, а "вольный пересказ"

Шелль Йенсен: Мы делаем очередной шаг вперед по части реструктуризации Билайн в России. Речь идет о трансформации, о постоянном преобразовании бизнеса компании. Мы осуществим этот шаг совместно с нашими партнерами, перечислю их в алфавитном порядке: Huawei и Nokia. Индустрия быстро развивается. Многие говорят о новых бизнес-моделях для операторов. Мы видим немало тому подтверждений, причем далеко не только в телекоме. Компании меняются, меняют свои цепочки создания ценности. Никакие индустрии не остаются в стороне от изменений. И если посмотреть на то, каким был наш бизнес ранее - мы начинали с полностью интегрированного бизнеса. Если проанализировать причины, по которым начинались изменения в прошлом, то речь как правило шла о решении задачи экономии, сокращения расходов. Но мне не нравится такой подход. Я считаю более правильным ориентироваться на качестве предоставления услуг, нежели на показатели затрат. И вот сейчас я вижу, что индустрия, что называется, созрела для такого подхода. Многие наши сотрудники начнут работать с нашими партнерами для того, чтобы оказывать услуги нашим клиентам. У нас большой опыт оказания услуг. При этом мы постараемся уходить от фокуса на издержки к фокусу на сервисы и на выстраивание отношений с нашими поставщиками-партнерами.



Мы сохраним за собой управление рядом направлений нашего бизнеса, например, продажи, маркетинг. Это необходимо. Мы также намереваемся контролировать то, что будут для нас делать партнеры. И мы видим в других странах примеры аналогичных подходов. Мы займемся оптимизацией нашего бизнеса. Я бы не принял решение о переводе наших сотрудников на работу к нашим поставщикам, если бы не был уверен в том, что это обещает им хорошее будущее, предсказуемое будущее. В том числе основанное на наших договоренностях с вендорами о SLA (соглашений об уровне обслуживания).



Это существенный ход для VION. Напомню, VION - это новый бренд группы Vimpelcom, а в России остается бренд Билайн. В рамках становления высокотехнологичного бизнеса. Теперь мы сможем больше времени уделять подготовке рыночных предложений и меньше времени ежедневной доставке услуг.



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Выступавший представитель Huawei читал по бумажке. Он отметил, что только в 2016 году компания заключила 56 новых соглашений на оказание профессиональных услуг. Из 33 крупнейших телеком операторов в мире Huawei работает с 23-мя. Это дало компании весьма объемный опыт работы в области профуслуг. В России Huawei обладает достаточной инфраструктурой, чтобы обслуживать такого оператора, как Билайн во всех регионах присутствия 24/7.





Максимиллиан Волпе, Nokia, ответственный за работу с VION в Восточной Европе.

В Воронеже у компании есть Power Center. Выступление господина Волпе было весьма кратким.

Мартин Шкоп, исполнительный вице-президент по развитию инфраструктуры ПАО "ВымпелКом".

М.Ш. Сегодня заканчивается "проект". И начинается новая жизнь. Наши сотрудники будут работать в тесном сотрудничестве с коллегами из Huawei и Nokia - вместе обслуживать наших абонентов. Теперь это не только наши абоненты, это также абоненты Huawei и Nokia.



Несколько слов о том, куда мы идем и что происходит в мире.







Компании на слайде хорошо известны в мире. Все эти компании в той или иной мере используют профессиональные услуги. Билайн также имеет значительный опыт использования профессиональных услуг. Еще в 2012 году операционное управление мобильной и фиксированной сетью Nokia, Huawei и Ericsson.



Цель, которую ставит перед собой Билайн сегодня - стать лучшей в России компанией в области управления сетью связи.



Ключевые задачи.







Это не только сокращение затрат, но среди прочего - и сокращение затрат за счет аутсорсинга.



Это рост качества, за счет обращения к опыту наших международных коллег, обладающих большой экспертизой эксплуатации сетей в различных странах.



Переход от текущей ситуации к ситуации, когда сетью будут целиком заниматься наши партнеры, должен будет осуществиться незаметно для наших клиентов - для абонентов.

Речь идет о долгосрочном партнерстве - контракт подписан на 5 лет, с возможностью его продления еще на 2 года.









Сейчас у нас множество людей занято соблюдением технических KPI - они постоянно мониторят, что происходит в сети, ищут проблемы. Мы хотели бы изменить фокус. Смотреть не на эти вещи, а на другие. Фокусироваться на абонентах, на партнерах. Заниматься этим, а не рутинными техническими моментами.



Также мы хотим поменть подход к управлению, отказаться от разделения на технические задачи и ИТ-задачи. Будет единая, интегрированная задача.



Мы уверены, что наша новая стратегия является взаимовыгрышной, как для абонентов, так и для оператора, а также для наших партнеров.

Дмитрий Ильин, директор по трансформации компании "Вымпелком"







Прошел год с момента, когда я начал управлять проектом трансформации компании. Теперь проект перешел в практическую плоскость, обрел жизнь. Подробнее расскажу вам о том, что мы передаем партнерам, а что оставляем в нашей организации.



Мы отдадим нашим партнерам end-2-end ответственность за управление сетью. Начиная с процессов планирования, продолжая процессами строительства сети и конечно же эксплуатацией. Сюда же входят и наши центры мониторинга, и управление отношениями с нашими уважаемыми арендодателями (площадок для базовых станций). Сюда же входят и техническое обслуживание на местах, то, чем сейчас занимаются наши люди в полях.



Эти изменения касаются мобильной сети, транспортной сети и фиксированной сети. Так что можно сказать, что партнеры будут помогать нам управлять нашей сетью с начала и до момента, когда сеть перейдет к ним в полную эксплуатацию.



За собой мы оставляем право полностью определять стратегию развития сети, определять целевую архитектуру сети, делать верхний уровень дизайна сети. Также за нами конечно же остается функция контроля за инвестициями в сеть, согласования этих инвестиций. За нами остаются все задачи взаимодействия с государственными органами, которые мы не можем передать, исходя из требований законодательства.



И огромной частью наших задач становится взаимодействие с нашими коллегами из Nokia и Huawei, которые будут работать над тем, чтобы сделать сеть лучше.



Как распределены российские регионы между компаниями Nokia и Huawei:







Если брать официальное разделение на федеральные округа, компания Nokia будет управлять сетью в Северо-Кавказском, Южном и Центральном федеральных округах, включая Москву. Компания Huawei будет управлять сетью Билайн в Северо-Западном, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном ФО. Визуально деление не кажется равнозначным. На самом деле разделение идет примерно поровну с точки зрения размеров сетей, инвестиций и затрат на сети. Это отражает распределение населения по территории России.



Завершить переход мы планируем к концу 2017 года. У нас есть порегиональный план. Начиная с 2018 года планируем перейти к следующей фазе взаимодействия с нашими партнерами - к реализации плана трансформации - прежде всего процессов, а также технологий и так далее. План трансформации был неотъемлемой частью предложения каждого из партнеров. Предложения, кстати, были зрелые, они нас сильно порадовали.



Так что надеемся, что в 2017 году мы успешно проведем перевод людей в структуры Huawei и Nokia, завершим фазу transition, сделаем это практически незаметно для наших абонентов. И перейдем к фазе улучшения качества сети, всех ее параметров.

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