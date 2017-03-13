Пятое поколение: NSA 5G NR - как запустить 5G на год раньше всех

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Пятое поколение: NSA 5G NR - как запустить 5G на год раньше всех

13.03.2017, MForum.ru

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Всем известно, что первые запуски сетей 5G планируются на 2020 год, когда завершится стандартизация в 3GPP. Тем не менее, для особо нетерпеливых появилась лазейка в виде промежуточного стандарта 5G под названием NSA 5G NR (Non-Standalone NSA 5G New Radio).

Его детали окончательно утвердили на днях в Дубровнике, Хорватия. Этот промежуточный стандарт делает возможным широкомасштабные тесты и внедрения уже в 2019 году. Интересующихся деталями отсылаю к RP-170741. Он станет частью Rel.15.

Потребность в промежуточном стандарте в Qualcomm объясняют тем, что для ряда операторов он выступил бы в качестве платформы для будущего развития. Кроме того, операторов заставляют шустрить быстро растущие потребности в емкости сетей. Если сейчас среднее потребление трафика на абонента составляет 1.6 ГБ в месяц, то к 2021 году оно вырастет до 7 ГБ/мес. - по-крайней мере в этом уверены в CIsco, А если выстрелят всякие штуки типа VR/AR, то трафика будет еще больше.

NSA 5G NR будет использовать существующую радиоподсистему LTE и существующее ядро сети в качестве якорных систем для управления мобильностью и покрытием на период, пока будет развертываться новая сеть 5G. Такой видится конфигурация ранних внедрений технологии 5G в 2010 году (в 3GPP говорят о сценарии внедрения NSA 5G NR Option 3). А затем будет переход от Non-Standalone к Standalone (SA) 5G NR, когда потребуется новая архитектура ядра 5G (и она уже будет стандартизована в 3GPP).

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"пятое поколение"

© Алексей Бойко, MForum.ru

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