Анонсы: Xiaomi Redmi 4 Prime официально доступен в России

15.03.2017, MForum.ru

На российский рынок начались официальные продажи смартфона Xiaomi Redmi 4 Prime. Устройство можно приобрести в фирменных монобрендовых магазинах и в официальном интернет-магазине. На текущий момент устройство доступно в сером и серебристом вариантах.

Среди особенностей Xiaomi Redmi 4 Prime можно отметить металлический корпус, сканер отпечатка пальца и аккумулятор емкостью 4100 мАч. Диагональ дисплея составляет 5 дюймов, разрешение – 1920х1080 точек. В части аппаратной платформы речь идет о чипсете Qualcomm Snapdragon 625, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти. Разрешение тыловой камеры – 13 Мп, фронтальной – 5 Мп. ОС – Android c оболочкой MIUI 8. Цена Xiaomi Redmi 4 Prime составляет 15490 рублей.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации mi-shop.com

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