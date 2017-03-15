Анонсы: Xiaomi Redmi 4 Prime официально доступен в России

MForum.ru
15.03.2017,
На российский рынок начались официальные продажи смартфона Xiaomi Redmi 4 Prime. Устройство можно приобрести в фирменных монобрендовых магазинах и в официальном интернет-магазине. На текущий момент устройство доступно в сером и серебристом вариантах.
Среди особенностей Xiaomi Redmi 4 Prime можно отметить металлический корпус, сканер отпечатка пальца и аккумулятор емкостью 4100 мАч. Диагональ дисплея составляет 5 дюймов, разрешение – 1920х1080 точек. В части аппаратной платформы речь идет о чипсете Qualcomm Snapdragon 625, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти. Разрешение тыловой камеры – 13 Мп, фронтальной – 5 Мп. ОС – Android c оболочкой MIUI 8. Цена Xiaomi Redmi 4 Prime составляет 15490 рублей.
© Антон Печеровый,
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