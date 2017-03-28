VoLTE: Apple включает поддержку VoLTE для iPhone 6 / 7 в Москве и МО

28.03.2017, MForum.ru

Алилуйя! Apple добавила поддержку VoLTE для iPhone 6/7. Воспользоваться этим могут пока что абоненты "Мегафон" в Москве и Московской области, но есть надежда, что вскоре появится обновление и для абонентов ВымпелКом.

Чтобы заработало, владельцам этих моделей нужно:

- обновиться до последней версии iOS - до версии iOS 10.3

- версия настроек оператора - 28.3

- подключить услугу "HD голос в 4G"

- перезапустить аппарат.

Статус регистрации: Настройки -> Основные -> Об этом устройстве -> (подождать 5-10 секунд, согласиться с обновленем), перезагрузить устройство.



Кликнуть один раз на строку "Оператор"

Отобразится информация: "Зарегистрирован IMS".

Работать в режиме VoLTE аппараты будут в Москве и области. Подключать услугу не нужно, она автоматически активируется. Без визита в офис.

Проверяйте, поделитесь впечатлениями. Ждем, когда заработает в московской сети ВымпелКом. Тоже должно, но пока обновления настроек не прилетели, как мне пишут.

У абонентов МТС, похоже, шансов воспользоваться VoLTE на устройствах Aplle пока что мало.

Данными поделился Ярослав Франк, за что ему спасибо!

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