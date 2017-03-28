VoLTE: Apple включает поддержку VoLTE для iPhone 6 / 7 в Москве и МО

MForum.ru
28.03.2017,
Алилуйя! Apple добавила поддержку VoLTE для iPhone 6/7. Воспользоваться этим могут пока что абоненты "Мегафон" в Москве и Московской области, но есть надежда, что вскоре появится обновление и для абонентов ВымпелКом.
Чтобы заработало, владельцам этих моделей нужно:
- обновиться до последней версии iOS - до версии iOS 10.3
- версия настроек оператора - 28.3
- подключить услугу "HD голос в 4G"
- перезапустить аппарат.
Статус регистрации: Настройки -> Основные -> Об этом устройстве -> (подождать 5-10 секунд, согласиться с обновленем), перезагрузить устройство.
Кликнуть один раз на строку "Оператор"
Отобразится информация: "Зарегистрирован IMS".
Работать в режиме VoLTE аппараты будут в Москве и области. Подключать услугу не нужно, она автоматически активируется. Без визита в офис.
Проверяйте, поделитесь впечатлениями. Ждем, когда заработает в московской сети ВымпелКом. Тоже должно, но пока обновления настроек не прилетели, как мне пишут.
У абонентов МТС, похоже, шансов воспользоваться VoLTE на устройствах Aplle пока что мало.
Данными поделился Ярослав Франк, за что ему спасибо!
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