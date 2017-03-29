Слухи: Moto X (2017) получит металлический корпус, Snapdragon 625 и сдвоенную тыловую камеру

29.03.2017, MForum.ru

Устройство, которое в декабре прошлого года фигурировало в утечках как Moto X образца 2017 года, на на MWC 2017 было представлено как Moto G5 Plus. Однако этот вовсе не означает отказа от планов по развитию семейства Moto X.

По имеющимся данным Moto X (2017) получит металлический корпус, фронтальный сканер отпечатка пальца, сдвоенную тыловую камеру и фронтальную камеру со светодиодной вспышкой. В части «железа» ожидается использование чипсета Snapdragon 625 дополненного 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти. ОС – Android 7.0 Nougat. О цене и возможных сроках релиза информации пока нет.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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