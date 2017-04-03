Анонсы: MAZE Blade – «убийца» бюджетных смартфонов

03.04.2017, MForum.ru

Про «убийц флагманов» мы слышали неоднократно. Но у маркетологов появился новый термин –«buget killer», которым назвали смартфон MAZE Blade. Внешне аппарат вызывает стойкие ассоциации с Sony Xperia Z5, а рамка корпуса выполнена из металла.

Что касается спецификаций, то их перечень включает в себя 5,5-дюймовый IPS-дисплей разрешением 1920х1080 точек, чипсет MediaTek MT6753, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD, 13 Мп тыловую и 8 Мп фронтальную камеры. Однако, самое интересное – цена смартфона – пока не сообщается. По словам производителя у них имеется достаточное количество готовых к отправке устройств. Вопрос лишь в том, действительно ли получится интересный продукт по привлекательной цене или будет очередное устройство «как у других» о котором все забудут уже через пару недель.