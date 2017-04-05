Анонсы: Xiaomi Mi Pad 3 оценен в 1499 юаней ($217)

MForum.ru
05.04.2017,
Компания Xiaomi официально анонсировала планшетный компьютер Mi Pad 3 оснащенный экраном диагональю 7,9 дюйма. Разрешение дисплея – 2048 х 1536 точек, технология IPS. Для защиты экрана используется популярное стекло 2,5D с закругленными краями.
Аппаратная часть Xiaomi Mi Pad 3 построена на базе чипсета MediaTek MT8176. Конфигурация этого чипа включает в себя два ядра Cortex A72, 4 ядра Cortex A53 (рабочая частота процессорных ядер – до 2,1 ГГц) и графический ускоритель PowerVR GX6250. Спецификации Xiaomi Mi Pad 3 включают в себя 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, 13 Мп камеру на задней панели, 5 Мп фронтальную камеры, а также аккумулятор емкостью 6600 мАч с поддержкой быстрой зарядки 5В 2А. Заявленная автономность составляет до 12 часов в режиме просмотра видео. Из прочего отметим порт USB Type C, Wi Fi 802.11ac и Bluetooth 4.1. Толщина Xiaomi Mi Pad 3 составляет 6,95 мм, вес – 328 грамм. ОС – MIUI 8. Начало продаж – 6 апреля.
© Антон Печеровый,
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