Анонсы: На европейском рынке Honor 8 Pro оценен €549

MForum.ru
05.04.2017,
Не секрет, что для разных рынков одни и те же устройства выходят под разными именами. Не стал исключением и Honor V9, который был выведен на европейский рынок под именем Honor 8 Pro. Цена новинки установлена на уровне €549.
По мнению Джордж Чжао, президента направления Honor, новинка представляет собой «самый эффективный смартфон Honor на сегодняшний день, переопределяющий широкоформатные смартфоны, предлагающий выдающиеся функции и привлекающий внимание ультратонким минималистичным дизайном». Причем, несмотря на то, что суб-бренд Honor всегда позиционировался как сравнительно доступный, цена Honor 8 Pro превысила психологическую отметку в €500.
Набор спецификаций новинки включает в себя 5,7-дюймовый дисплей разрешением QHD, чипсет Kirin 960, 6 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. Фоточасть аналогична Honor 8 – на задней панели разместилась сдвоенная 12 Мп камера. Также на задней панели размещен сканер отпечатка пальца. Емкость аккумулятора – 4000 мАч (до 2-х дней в режиме обычного использования, 1,44 дня в режиме интенсивного использования), причем производителю удалось вместить все это в корпус толщиной 6,97 мм. Прием предварительных заказов уже начался в Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании и Швейцарии. В качестве бонуса для оформивших предварительный заказ предлагаются 128 Гб карты microSD либо Honor Power, являющиеся приятным дополнением к также входящему в комплект Honor Tripod / Selfie Stick.
© Антон Печеровый,
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