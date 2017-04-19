Анонсы: Флагманский Xiaomi Mi6 представлен официально

19.04.2017, MForum.ru

Компания Xiaomi официально представила флагманский смартфон Mi6 получивший чипсет Qualcomm Snapdragon 835 и защищенный от влаги корпус из стекла и нержавеющий стали. Диагональ дисплея осталась прежней – 5,15 дюйма, при этом яркость экрана регулируется в пределах 1…600 нит за счет 4096 степеней регулировки подсветки. Кроме того, экран за счет фильтра синего света экран позиционируется как более безопасный для глаз. Разрешение – 1920х1080 точек.

Еще одной «фишкой» Xiaomi Mi6 стала сдвоенная тыловая камера. Принцип использования дополнительного модуля камера аналогичен iPhone 7 Plus – основной широкоугольный сенсор дополнен сенсором с телеобъективом, за счет чего обеспечивается двукратное увеличения без потери качества и реализуется эффект Боке. Разрешение обоих сенсоров камеры Xiaomi Mi6 составляет 12 Мп. Спецификации новинки включают в себя 6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, поддержку Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) 2x2 MU-MIMO, NFC, Bluetooth 4.2, два SIM-слота и другие стандартные для современных смартфонов функции. Емкость аккумулятора – 3350 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Сканер отпечатка пальца разместился под стеклом экрана новинки. Выпускаться Xiaomi Mi 6 будет в трех версиях: Blue Edition, Metallic Silver Edition и премиальной Ceramic Black Edition, где вместо стекла используется керамика, а ободки камер покрыты 18-каратным золотом. Продажи Xiaomi Mi 6 начнутся 28 апреля, цены стандартных версий составят 2499 юаней ($363, 6+64 Гб), 2899 ($421, 6+128 Гб). Ceramic Black Edition (6+128 Гб) оценен в 2999 юаней ($435).

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

Публикации по теме:

[Новинки] Слухи: Изображения Xiaomi Mi 6 показали сканеры отпечатка пальца и сетчатки / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Pad 3 оценен в 1499 юаней ($217) / MForum.ru

[Новинки] Слухи: «Сердцем» Xiaomi Mi 6 станет чипсет MediaTek? / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 4 Prime официально доступен в России / MForum.ru

[Новинки] Слухи: Экран Xiaomi Mi MIX 2 займет 93% площади передней панели / MForum.ru