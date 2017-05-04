Анонсы: Oppo F3 – сэлфи-эксперт со сдвоенной фронтальной камерой

MForum.ru
04.05.2017,
Компания Oppo официально представила смартфон F3, не раз становившийся героем разнообразных утечек. Задняя панель новинка металлическая, а внешне она похожа на другие современные смартфоны. Отличительной особенностью Oppo F3 стала сдвоенная камера на передней панели, что позволило производителю назвать ее «сэлфи-экспертом».
Фронтальная камера Oppo F3 представляет собой сочетание 16 Мп и 8 Мп сенсоров. Углы обзора объективов составляют, соответственно, 120 и 76,4 градуса. Подобное решение, например, может быть актуально для групповых сэлфи. Не забыты и разнообразные программные «улучшатели», включая режим для съемки в условиях недостаточной освещенности, Beautify 4.0 и Anti-Shake 2.0. Тыловая камера Oppo F3 одинарная, с 13 Мп модулем с PDAF-фокусировкой.
Диагональ экрана – 5,5 дюймов, разрешение – 1920х1080 точек. Спецификации Oppo F3 включают в себя чипсет MediaTek MT6750T, 4 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, поддержку карт microSD, два SIM-слота, аккумулятор емкостью 3200 мАч, сканер отпечатка пальца и Android 6.0.1 с оболочкой ColorOS 3.0. Габаритные размеры 153 х 75 х 7,3 мм, вес – 153 грамма. Цена Oppo F3 в Индии – 19990 индийских рупий ($311), начало продаж 13 мая.
© Антон Печеровый,
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