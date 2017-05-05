Слухи: OnePlus 5 будет стоит $449

05.05.2017, MForum.ru

Крупный ритейлер OppoMart раскрыл внешность, спецификации и цену смартфона OnePlus 5. Впрочем, данные о внешности и спецификациях стоит считать предварительными. В качестве картинки использован рендер задней панели смартфона, а набор параметров выглядит как компиляция появляющихся ранее слухов. Ожидается, что новинка появится в продаже в июне 2017 года по цене $449.

Согласно опубликованной ритейлером информации OnePlus 5 получит 5,5-дюймовый дисплей разрешением 2560х1440 точек, чипсет Snapdragon 835, 6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти (USF 2.1), сдвоенную 12 Мп камеру на задней панели и 8 Мп фронтальную камеру. Сканер отпечатка пальца размещен на передней панели. Программная часть OnePlus 5 будет включать в себя OxygenOS базирующуюся на Android N. Кроме того, согласно информации из других источников, емкость аккумулятора OnePlus 5 составит 3600 мАч и он будет поддерживать технологию быстрого заряда Dash Charge 2.0. Интересно, что из перечисленных спецификаций окажется правдой?

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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