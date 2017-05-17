Анонсы: В России начались продажи Nokia 3, 5, 6 и новой 3310

17.05.2017, MForum.ru

В России начались продажи смартфонов Nokia 3, 5, 6, а также современной версии легендарного Nokia 3310.

Самым доступным смартфоном новой линейки Nokia стал Nokia 3, приобрести который можно за 9 990 рублей. В активе этой новинки присутствуют 5-дюймовый дисплей разрешением 1280х720 точек, две 8 Мп фотокамеры, чипсет MediaTek MT6737, 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 2630 мАч. ОС – Android 7.0 Nougat.

Nokia 5 оценен в 12 990 рублей. Этот смартфон оснащен 5,2-дюймовым экраном разрешением 1280х720 точек, чипсетом Snapdragon 430, 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти, 13 Мп камерой на задней панели, 8 Мп фронтальной камерой и аккумулятором емкостью 3000 мАч. ОС – Android 7.1 Nougat.

Старшая модель линейки, Nokia 6, обойдется в 15 990 рублей. В активе этого устройства присутствуют 5,5-дюймовый дисплей 1920х1080 точек с защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3, чипсет Snapdragon 430, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, 16 Мп тыловая камера, 8 Мп камера на передней панели и аккумулятор емкостью 3000 мАч. ОС – Android 7.1 Nougat.

За осовремененную версию Nokia 3310 предлагается заплатить 3 990 рублей. В части спецификаций это обычная «звонилка» с 2,4-дюймовым экраном разрешением QVGA, возможностью установки карт памяти емкостью 32 Гб и аккумулятором емкостью 1200 мАч.