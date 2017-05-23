Анонсы: Honor 6A со Snapdragon 435 представлен официально

23.05.2017, MForum.ru

По принадлежащим компании Huawei суббрендом Honor представлен смартфон с индексом 6A. Новинка является приемником Honor 5A, но обладает несколькими важными отличиями. В частности задняя пластиковая крышка сменилась металлической с пластиковыми вставками антенн.

Изменилось и оформление камеры. Ставший новшеством этой модели сканер отпечатка пальца расположился на традиционном для смартфонов Huawei месте. Нельзя не отметить и относительно толстые боковые рамки экрана, несмотря на замену сенсорных кнопок экранными. Диагональ дисплея Honor 6A составляет 5 дюймов, разрешение 1280х720 точек. Поставляться новинка будет в двух версиях, отличающих объемом памяти. Более доступный вариант сочетает 2 Гб ОЗУ с 16 Гб встроенной памяти, топовая версия оснащена 3 и 32 Гб памяти, соответственно. «Сердцем» Honor 6A стал чипсет Snapdragon 435, поддерживающий больше диапазонов LTE, чем чипы серии Kirin 65x от Huawei.

Тыловая камера новинка построена на базе 13 Мп сенсора Sony IMX278, разрешение фронтальной камеры – 5 Мп, причем вспышка предусмотрена только для тыловой камеры. Емкость аккумулятора выросла до 3020 мАч. Причем, несмотря на то, что Snapdragon 435 поддерживает быструю зарядку Quick Charge 3.0, новинка поставляется только с зарядным устройством 5В/1А. Цена Honor 6A с 2 Гб ОЗУ и 16 Гб встроенной памяти составит $116, версия 3+32 Гб оценена в $145. Прием предварительных заказов начнется 1 июня, когда новинка появится в Vmall.com и JD.com. Honor 6A будет доступен в серебристом, золотистом, синем цветах, а также в варианте «розовое золото».