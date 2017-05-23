Анонсы: LG X venture – защищенный смартфон с QuickButton

23.05.2017, MForum.ru

Компания LG объявила о выпуске второго смартфона X-серии 2017 модельного года. Напомню, устройства серии X-серии защищены от пыли и влаги в соответствии с классом IP68, а также по 14 категориям соответствуют американскому военному стандарту MIL-STD 810G (высокие температуры, удары и других внешние воздействия).

Что интересно, производитель на официальных фото не показал тыловую сторону LG X venture. Зато фотографии передней панели позволяют рассмотреть аппаратные клавиши под экраном.

Также LG X venture оснащен кнопкой QuickButton, служащей для быстрого доступа к приложению LG Essentials, собирающем информацию с компаса, барометра, шагомера/счетчика калорий, а также отображающем информацию о погоде и позволяющем быстро активировать фонарик. Впрочем, эта кнопка является многоцелевой – короткое нажатие открывает Essentials Outdoor, длительное – меню настроек, а двойное – активирует режим использования устройства в перчатках. Впрочем, клавишу можно настроить на использование любых нужных приложений.

Спецификации LG X venture включают в себя чипсет 5,2-дюймовый дисплей разрешением 1920х1080 точек, чипсет Snapdragon 435, 2 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. Емкость аккумулятора – 4100 мАч, чего достаточно для 24 часов активного использования устройства. В наличии и функция быстрого заряда Quick Charge 2.0, позволяющая набрать до 50% емкости всего за 48 минут. Разрешение основной камеры – 16 Мп, фронтальная камера – 5 Мп с углом обзора 120 градусов. LG X venture уже доступен на североамериканском рынке, а в ближайшие несколько недель он появится в странах Европы, Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.