Анонсы: Honor Band A2 – смарт-браслет с экраном и датчиком ЧСС

MForum.ru

Анонсы: Honor Band A2 – смарт-браслет с экраном и датчиком ЧСС

24.05.2017, MForum.ru

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Под принадлежащим Huawei суббрендом Honor представлен умный браслет Band A2, ставший обновлением прошлогодней модели Band A1. Основными отличиями новинки стало появление 0,96-дюймового OLED-дисплея и датчика частоты сердечных сокращений.

Анонсы: Honor Band A2 – смарт-браслет с экраном и датчиком ЧСС

Honor Band A2 умеет считать пройденные шаги, контролировать фазы сна и формировать рекомендации по физической активности. Относительно предшественника, несколько более серьезным стал класс защиты от пыли и влаги – если Band A1 соответствовал стандарту IP57, то Band A2 сертифицирован как IP67. Экран устройства может использоваться для отображения уведомлений (Android 4.4+ / 8.0+). Заявленное время автономной работы до 9 дней при активном использовании и до 18 дней в режиме ожидания. На домашнем рынке продажи Honor Band A2 начнутся 9 июня по цене эквивалентной $30/€25. Выпускаться браслет будет только в черном варианте, желающим обзавестись более яркими вариантами придется довольствоваться цветными ремешками.

Анонсы: Honor Band A2 – смарт-браслет с экраном и датчиком ЧСС

Анонсы: Honor Band A2 – смарт-браслет с экраном и датчиком ЧСС

Анонсы: Honor Band A2 – смарт-браслет с экраном и датчиком ЧСС

Анонсы: Honor Band A2 – смарт-браслет с экраном и датчиком ЧСС

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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