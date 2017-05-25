Анонсы: Xiaomi Mi Max 2 получил аккумулятор 5300 мАч

MForum.ru
25.05.2017,
На официальном мероприятии в столице Китая компания Xiaomi официально представила адресованный любителям фаблетов смартфон Mi Max 2. Новинка стала вторым фаблетом компании и, судя по популярности оригинального Mi Max, подобные устройства этого производителя рынком достаточно востребованы.
Конструктивно Xiaomi Mi Max 2 не содержит глобальных изменений относительно предшественника. Из особенностей отметим «бесшовный» дизайн, достигаемый за счет смещения полосок антенн к верхнему и нижнему краям устройства. Дактилоскопический сенсор размещен на традиционном месте на задней панели. Кроме того, производитель до 0,7 мм сократил ширину черных полосок по бокам экрана. В новинке сохранен и разъем для наушников, разместившийся на верхнем торце смартфона. Диагональ экрана – 6,44 дюйма, разрешение 1920х1080 точек.
Аппаратная платформа Xiaomi Mi Max 2 построена на базе системы-на-чипе Snapdragon 625, дополненного 4 Гб ОЗУ и 64/128 Гб встроенной памяти. На задней панели новинка разместился 12 Мп сенсор IMX386 (аналогично Xiaomi Mi 6) с пикселями размером 1,25 мкм, улучшенным ночным режимом, PDAF, динамической регулировкой диапазона и двухцветной светодиодной вспышкой. Емкость аккумулятора Xiaomi Mi Max 2 выросла до 5300 мАч, которых должно хватить для 18 часов в режиме просмотра видео, 9 часов игр, 21 часа работы в режиме навигатора или целых 10 дней использования музыкального плеера. Для сокращения времени зарядки аккумулятора можно воспользоваться технологией Quick Charge 3.0, позволяющей набрать до 68% емкости всего за 1 час. В части программной платформы производитель подробности не сообщил, вероятная версия ОС – Android 7.1 с оболочкой MIUI 8.2. Начало продаж – 1 июня, цена 1699 юаней ($248) за версию с 64 Гб памяти и 1999 ($291) юаней за вариант со 128 Гб встроенной памяти.
Примеры фото:
© Антон Печеровый,
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