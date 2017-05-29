Слухи: Oppo R11 и R11 Plus будут представлены 10 июня

29.05.2017, MForum.ru

Согласно подтвержденным данным анонс смартфона Oppo R11 состоится 10 июня. Впрочем, он не станет единственной новинкой представленной Oppo в этот день. Одновременно с Oppo R11 публике будет представлен смартфон R11 Plus.

Новинки засветились на попавших в Сеть слайдах презентации, показывающих их дизайн и возможные цветовые варианты. Согласно имеющихся данных, «сердцем» OPPO R11 и R11 Plus станет чипсет Snapdragon 660, а они будут оснащены 64 Гб встроенной памяти (с возможностью расширения картами microSD), 20 Мп фронтальными камерами и сдвоенными камерами на задней панели (ожидаемая конфигурация – 16 + 20 Мп). Программной основой обоих устройств станет операционная система Android 7.1.1 Nougat с оболочкой Color OS 3.1.

Диагональ экрана OPPO R11 составит 5,5 дюймов, разрешение – 1920х1080 точек. Объем оперативной памяти – 4 Гб, а емкость аккумулятора – 3000 мАч.

Oppo R11 Plus получит экран диагональю целых 6 дюймов (разрешение прежнее – 1920х1080 точек), 6 Гб ОЗУ и аккумулятор емкостью 4000 мАч. Из прочих особенностей новинок отметим встроенный в кнопку «Домой» сканер отпечатка пальца. Информации о возможных ценах OPPO R11 и R11 Plus пока нет.