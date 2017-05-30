Слухи: Moto E4 Plus и Moto E4 могут быть представлены 17 июля

MForum.ru
30.05.2017,
Информация о смартфоне Moto E4 в сети появлялась не один раз, включая изображения и подробности о спецификациях. Согласно свежей «утечки» анонс Moto E4 и Moto E4 Plus состоится уже 17 июля 2017 года, а их цены составят порядка $185 и $235, соответственно.
Moto E4 (слева) и Moto E4 Plus (справа)
Оба устройства относятся к сегменту смартфонов начального уровня. «Сердцем» новинок станет система-на-чипе MediaTek MT6737 дополненная 2/3 Гб ОЗУ и 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. Вероятно, Moto E4 получит экран диагональю 5 дюймов и разрешением 1280х720 точек, 8 Мп тыловую камеру и аккумулятор емкостью 2800 мАч. В тоже время в активе Moto E4 Plus ожидается 5,5-дюймовый дисплей того же разрешения, однако он будет оснащен 13 Мп камерой и аккумулятором емкостью 5000 мАч.
© Антон Печеровый,
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