MForum.ru
05.06.2017,
Представленный на прошлой неделе смартфон Moto Z2 Play стал доступен для предварительного заказа на индийском рынке. Что интересно, Lenovo не озвучила цену устройства, но сообщила возможной схеме субсидирования. Размер первоначального взноса составит 2000 рупий, а остальная часть устройства может быть выплачена в течение следующих 10 месяцев без каких-либо переплат.
Ключевые спецификации Moto Z2 Play включают в себя чипсет Qualcomm Snapdragon 626, 5,5-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 1920х1080 точек, 3/4 Гб ОЗУ, 32/64 Гб встроенной памяти (с возможностью расширения картами microSD объемом до 256 Гб) и аккумулятор емкостью 3000 мАч. Фоточасть новинки представлена 12 Мп тыловой камерой (с PDAF-фокусировкой, апертурой f/1.7, технологией Dual Pixel и сдвоенной светодиодной вспышкой) и 5 Мп камерой с апертурой f/2.2 на передней панели. Также отметим сканер отпечатков пальца с поддержкой различных жестов, NFC, Android 7.1.1 Nougat и сохранившийся разъем 3,5 мм. Выпускаться Moto Z2 Play будет в сером, голубом и золотистом вариантах.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
30.05. [Новинки] Слухи: Moto E4 Plus и Moto E4 могут быть представлены 17 июля / MForum.ru
22.05. [Новинки] Слухи: Lenovo подтвердило использование в Moto Z2 Play аккумулятора емкостью 3000 мАч / MForum.ru
12.04. [Новинки] Слухи: Moto C и Moto C Plus – доступные смартфоны от Motorola / MForum.ru
31.03. [ПО] Это интересно: Развертывание Android Wear 2.0 отложено из-за ошибки / MForum.ru
29.03. [Новинки] Слухи: Moto X (2017) получит металлический корпус, Snapdragon 625 и сдвоенную тыловую камеру / MForum.ru
05.06. [Новинки] Анонсы: Moto Z2 Play будет доступен для предзаказа с 8 июня / MForum.ru
05.06. [Новинки] Анонсы: LG X500 c 13 Мп камерой и аккумулятором 4500 мАч представлен официально / MForum.ru
05.06. [Новинки] Анонсы BQ-5201 Space - первый 8-ядерный смартфон в линейке BQ / MForum.ru
05.06. [Новинки] Это интересно: Leagoo M5 Edge претендует на звание самого компактного 5-дюймового смартфона / MForum.ru
02.06. [Новинки] Анонсы: ZTE nubia Z17 сочетает Snapdragon 835 и 8GB ОЗУ / MForum.ru
01.06. [Новинки] Это интересно: На Computex представлен прототип ноутбука с настольной Windows 10 на базе Snapdragon 835 / MForum.ru
01.06. [Новинки] Анонсы: Huawei MediaPad M3 Lite 10 – планшет на базе Snapdragon 435 / MForum.ru
01.06. [Новинки] Компоненты: Samsung анонсировала планы по переходу на 4 нм техпроцесс / MForum.ru
31.05. [Новинки] Это интересно: Раскрыты подробности об Essential Phone / MForum.ru
30.05. [Новинки] Анонсы: Планшетный компьютер ZenPad 3S 8.0 представлен официально / MForum.ru
30.05. [Новинки] Слухи: Moto E4 Plus и Moto E4 могут быть представлены 17 июля / MForum.ru
30.05. [Новинки] Слухи: LG G7 – флагман 2018 на базе Snapdragon 845 / MForum.ru
29.05. [Новинки] Слухи: Oppo R11 и R11 Plus будут представлены 10 июня / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: Alcatel Go Flip – «раскладушка» с LTE, 2,8-дюймовым экраном и 5 Мп камерой / MForum.ru
25.05. [Новинки] Анонсы: Vkworld Mix + станет самым доступным безрамочным смартфоном / MForum.ru
25.05. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Max 2 получил аккумулятор 5300 мАч / MForum.ru
24.05. [Новинки] Анонсы: Huawei Y6 2017 представлен официально / MForum.ru
24.05. [Новинки] Анонсы: Honor Band A2 – смарт-браслет с экраном и датчиком ЧСС / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: LG X venture – защищенный смартфон с QuickButton / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Honor 6A со Snapdragon 435 представлен официально / MForum.ru