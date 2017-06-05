Анонсы: Moto Z2 Play будет доступен для предзаказа с 8 июня

05.06.2017, MForum.ru

Представленный на прошлой неделе смартфон Moto Z2 Play стал доступен для предварительного заказа на индийском рынке. Что интересно, Lenovo не озвучила цену устройства, но сообщила возможной схеме субсидирования. Размер первоначального взноса составит 2000 рупий, а остальная часть устройства может быть выплачена в течение следующих 10 месяцев без каких-либо переплат.

Ключевые спецификации Moto Z2 Play включают в себя чипсет Qualcomm Snapdragon 626, 5,5-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 1920х1080 точек, 3/4 Гб ОЗУ, 32/64 Гб встроенной памяти (с возможностью расширения картами microSD объемом до 256 Гб) и аккумулятор емкостью 3000 мАч. Фоточасть новинки представлена 12 Мп тыловой камерой (с PDAF-фокусировкой, апертурой f/1.7, технологией Dual Pixel и сдвоенной светодиодной вспышкой) и 5 Мп камерой с апертурой f/2.2 на передней панели. Также отметим сканер отпечатков пальца с поддержкой различных жестов, NFC, Android 7.1.1 Nougat и сохранившийся разъем 3,5 мм. Выпускаться Moto Z2 Play будет в сером, голубом и золотистом вариантах.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации androidauthority.com

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