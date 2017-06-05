Анонсы: Moto Z2 Play будет доступен для предзаказа с 8 июня

MForum.ru

Анонсы: Moto Z2 Play будет доступен для предзаказа с 8 июня

05.06.2017, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Представленный на прошлой неделе смартфон Moto Z2 Play стал доступен для предварительного заказа на индийском рынке. Что интересно, Lenovo не озвучила цену устройства, но сообщила возможной схеме субсидирования. Размер первоначального взноса составит 2000 рупий, а остальная часть устройства может быть выплачена в течение следующих 10 месяцев без каких-либо переплат.

Анонсы: Moto Z2 Play будет доступен для предзаказа с 8 июня

Ключевые спецификации Moto Z2 Play включают в себя чипсет Qualcomm Snapdragon 626, 5,5-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 1920х1080 точек, 3/4 Гб ОЗУ, 32/64 Гб встроенной памяти (с возможностью расширения картами microSD объемом до 256 Гб) и аккумулятор емкостью 3000 мАч. Фоточасть новинки представлена 12 Мп тыловой камерой (с PDAF-фокусировкой, апертурой f/1.7, технологией Dual Pixel и сдвоенной светодиодной вспышкой) и 5 Мп камерой с апертурой f/2.2 на передней панели. Также отметим сканер отпечатков пальца с поддержкой различных жестов, NFC, Android 7.1.1 Nougat и сохранившийся разъем 3,5 мм. Выпускаться Moto Z2 Play будет в сером, голубом и золотистом вариантах.

Анонсы: Moto Z2 Play будет доступен для предзаказа с 8 июня

Анонсы: Moto Z2 Play будет доступен для предзаказа с 8 июня

Анонсы: Moto Z2 Play будет доступен для предзаказа с 8 июня

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации androidauthority.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

30.05. [Новинки] Слухи: Moto E4 Plus и Moto E4 могут быть представлены 17 июля / MForum.ru

22.05. [Новинки] Слухи: Lenovo подтвердило использование в Moto Z2 Play аккумулятора емкостью 3000 мАч / MForum.ru

12.04. [Новинки] Слухи: Moto C и Moto C Plus – доступные смартфоны от Motorola / MForum.ru

31.03. [ПО] Это интересно: Развертывание Android Wear 2.0 отложено из-за ошибки / MForum.ru

29.03. [Новинки]  Слухи: Moto X (2017) получит металлический корпус, Snapdragon 625 и сдвоенную тыловую камеру / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 17:50 ioDim Тема: Билайн А105 разблокировка (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 37 38 39 40 41)
id: 232x-2abgru2 imel: 865008018851953
Сегодня 14:43 slabudin Тема: Анонсы: Honor 6A со Snapdragon 435 представлен официально (23.05.2017)
ничего революционного. все это есть в прошлогодних моделях Wileyfox например. Ожидал большего от Huawei.
Сегодня 00:00 Анналэш Тема: Покупки в магазинах "Связной" (Страницы: 1 2 3 4 5)
Мошенники одним словом, Приобрели в связном айфон 7 , попросили продавца девушку оформить рассрочку!! Сказали что одобрили, оформляли на мужа, очень торопились т к оставили маленького ребёнка с ...
02.06.2017 22:38 ветеринар Тема: Мобильный телефон упал в воду. Что делать? (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 25 26 27 28 29)
Проще всего в банку насыпать рис и туда положить ваш телефон и дать ему полежать 1-2дня и только потом попробовать зарядить и проверить !! Самый верный способ !!! Если не будет работать сходите в ...
02.06.2017 01:43 Letchik420 Тема: Как разблокировать Nokia 1110? (Страницы: 1 2)
Помогите разблокировать Nokia 215! IMEI: 353678072292820. Пароль максимум 8 цыфр, стандартный не работает. Заранее спасибо!

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung GT-S5610

Samsung GT-S5830

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Samsung GT-S5230

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C3322

Nokia 515

Samsung SM-G900 Galaxy S5

LG G3S D724

Samsung GT-S6802 Galaxy Ace Duos

Nokia X2 Dual SIM

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3200

Samsung GT-S6312 Galaxy Young Duos

Nokia 6280

Philips W732

Samsung GT-I9500 Galaxy S4

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung GT-S5380 Wave Y

HTC Desire 620G dual sim

Sony Ericsson XPERIA X3

Samsung GT-S5300 Galaxy Pocket

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2232

Nokia Asha 311

Nokia 2700 classic

Samsung SGH-X210

Philips W832

Samsung SM-G130H Galaxy Young 2

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-i5800 Galaxy 3

Nokia 3310

Samsung GT-S5310 Galaxy Pocket Neo

Nokia 225

Alcatel OT-2004C

Nokia 6300

Nokia 6700 classic

Samsung SGH-D780 DUOS

Nokia N8

Samsung GT-S7572 Galaxy Trend II Duos

Новые описания

Новости

05.06. [Новинки] Анонсы: Moto Z2 Play будет доступен для предзаказа с 8 июня / MForum.ru

05.06. [Новинки] Анонсы: LG X500 c 13 Мп камерой и аккумулятором 4500 мАч представлен официально / MForum.ru

05.06. [Новинки] Анонсы BQ-5201 Space - первый 8-ядерный смартфон в линейке BQ / MForum.ru

05.06. [Новинки] Это интересно: Leagoo M5 Edge претендует на звание самого компактного 5-дюймового смартфона / MForum.ru

02.06. [Новинки] Анонсы: ZTE nubia Z17 сочетает Snapdragon 835 и 8GB ОЗУ / MForum.ru

01.06. [Новинки] Это интересно: На Computex представлен прототип ноутбука с настольной Windows 10 на базе Snapdragon 835 / MForum.ru

01.06. [Новинки] Анонсы: Huawei MediaPad M3 Lite 10 – планшет на базе Snapdragon 435 / MForum.ru

01.06. [Новинки] Компоненты: Samsung анонсировала планы по переходу на 4 нм техпроцесс / MForum.ru

31.05. [Новинки] Это интересно: Раскрыты подробности об Essential Phone / MForum.ru

30.05. [Новинки] Анонсы: Планшетный компьютер ZenPad 3S 8.0 представлен официально / MForum.ru

30.05. [Новинки] Слухи: Moto E4 Plus и Moto E4 могут быть представлены 17 июля / MForum.ru

30.05. [Новинки] Слухи: LG G7 – флагман 2018 на базе Snapdragon 845 / MForum.ru

29.05. [Новинки] Слухи: Oppo R11 и R11 Plus будут представлены 10 июня / MForum.ru

28.05. [Новинки]  Анонсы: Alcatel Go Flip – «раскладушка» с LTE, 2,8-дюймовым экраном и 5 Мп камерой / MForum.ru

25.05. [Новинки]  Анонсы: Vkworld Mix + станет самым доступным безрамочным смартфоном / MForum.ru

25.05. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Max 2 получил аккумулятор 5300 мАч / MForum.ru

24.05. [Новинки]  Анонсы: Huawei Y6 2017 представлен официально / MForum.ru

24.05. [Новинки] Анонсы: Honor Band A2 – смарт-браслет с экраном и датчиком ЧСС / MForum.ru

23.05. [Новинки] Анонсы: LG X venture – защищенный смартфон с QuickButton / MForum.ru

23.05. [Новинки]  Анонсы: Honor 6A со Snapdragon 435 представлен официально / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: