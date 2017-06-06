Анонсы: ZTE V870 представлен официально

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Анонсы: ZTE V870 представлен официально

06.06.2017, MForum.ru

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Компания ZTE официально представила смартфон V870, который производитель оценил в 2699 юаней ($400). Новинка построена на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 435 (8 ядер, 1,4 ГГц) дополненного 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD.

Анонсы: ZTE V870 представлен официально

Диагональ экрана ZTE V870 – 5,5 дюймов, разрешение 1920х1080 точек, технология IPS. На задней панели новинки разместилась 16 Мп камера, спереди – камера разрешением 8 Мп. Также в активе ZTE V870 присутствуют сканер отпечатка пальцев, аккумулятор емкостью 3000 мАч и стереодинамики. Информации о планах вывода ZTE V870 за пределы Китая пока нет.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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ничего революционного. все это есть в прошлогодних моделях Wileyfox например. Ожидал большего от Huawei.

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